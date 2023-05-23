Игра выйдет 19 сентября этого года.

Компания Warner Bros. сделала официальный анонс Mortal Kombat 1, сопровождаемый леденящим душу кинематографическим трейлером. Предполагается, что игра выйдет 19 сентября.

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Ранее в феврале во время внутреннего разговора с инвесторами стало известно, что Mortal Kombat 12 находится в разработке. Однако теперь она была представлена как Mortal Kombat 1, продолжающая историю непосредственно после событий Mortal Kombat 11: Aftermath.

В трейлере показан бог огня Лю Канг, который успешно перестроил Землю и, возможно, Внешний Мир, позволяя вести как мир, так и войну. Знакомые уже лица, такие как Кунг Лао, Китана, Милена, Скорпион, Саб-Зиро и Шанг Цунг, выглядят заметно моложе, чем в предыдущей части Mortal Kombat 11 в 2019 году.

Судя по мельком показанному геймплею, Mortal Kombat 1, по сравнению со своим красочным и ярким предшественником, выглядит более мрачным и кровавым. Фаталити, продемонстрированное в конце ролика, представляет собой баланс между жестокостью Mortal Kombat X и свирепостью перезагрузки Mortal Kombat 2011 года.

Дизайн персонажей черпает вдохновение из визуального стиля фильма "Mortal Kombat 2021", особенно заметно сходство Шанг Цунга с Чин Ханом из фильма. В целом, такое эстетическое направление обещает более стремительный и плавный игровой процесс по сравнению с предыдущими играми от NetherRealm Studios.

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Поклонникам не придется долго ждать Mortal Kombat 1, поскольку она появится в магазинах примерно через четыре месяца. Хотя в трейлере не сообщается о движке игры, вероятно, в ней будет использоваться Unreal Engine 5, учитывая впечатляющую визуальную достоверность графики. Закрытая бета-версия, эксклюзивная для предварительных заказов, будет доступна для игроков PS5 и Xbox Series X, что позволяет предположить, что эта игра, как и предстоящая Tekken 8, не выйдет на консолях предыдущего поколения. Тем не менее, игра была подтверждена для Nintendo Switch.