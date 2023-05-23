Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
Warner Bros. представила официальный трейлер Mortal Kombat 1 – игра должна спасти серию
Игра выйдет 19 сентября этого года.
рекомендации
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
-9000р на RTX 4070 Gigabyte
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел

Компания Warner Bros. сделала официальный анонс Mortal Kombat 1, сопровождаемый леденящим душу кинематографическим трейлером. Предполагается, что игра выйдет 19 сентября.

реклама

Ранее в феврале во время внутреннего разговора с инвесторами стало известно, что Mortal Kombat 12 находится в разработке. Однако теперь она была представлена как Mortal Kombat 1, продолжающая историю непосредственно после событий Mortal Kombat 11: Aftermath.

В трейлере показан бог огня Лю Канг, который успешно перестроил Землю и, возможно, Внешний Мир, позволяя вести как мир, так и войну. Знакомые уже лица, такие как Кунг Лао, Китана, Милена, Скорпион, Саб-Зиро и Шанг Цунг, выглядят заметно моложе, чем в предыдущей части Mortal Kombat 11 в 2019 году.

Судя по мельком показанному геймплею, Mortal Kombat 1, по сравнению со своим красочным и ярким предшественником, выглядит более мрачным и кровавым. Фаталити, продемонстрированное в конце ролика, представляет собой баланс между жестокостью Mortal Kombat X и свирепостью перезагрузки Mortal Kombat 2011 года.

Дизайн персонажей черпает вдохновение из визуального стиля фильма "Mortal Kombat 2021", особенно заметно сходство Шанг Цунга с Чин Ханом из фильма. В целом, такое эстетическое направление обещает более стремительный и плавный игровой процесс по сравнению с предыдущими играми от NetherRealm Studios.

рекомендации
Дешевая 4070 MSI - надо брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде

Поклонникам не придется долго ждать Mortal Kombat 1, поскольку она появится в магазинах примерно через четыре месяца. Хотя в трейлере не сообщается о движке игры, вероятно, в ней будет использоваться Unreal Engine 5, учитывая впечатляющую визуальную достоверность графики. Закрытая бета-версия, эксклюзивная для предварительных заказов, будет доступна для игроков PS5 и Xbox Series X, что позволяет предположить, что эта игра, как и предстоящая Tekken 8, не выйдет на консолях предыдущего поколения. Тем не менее, игра была подтверждена для Nintendo Switch.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#игры #warner bros. #mortal kombat #warner bros. games #mortal kombat 1
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Продолжение BioShock стало жертвой производственных проблем
Впечатления от Linux Mint 21.1 на игровом компьютере - противоречивый конкурент Windows в 2023 году
RTX 4090 не справляется с Cyberpunk 2077 в режиме RT: Overdrive: в игру добавят новую функцию
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин без прикрас прокомментировал происходящее в Белгородской области
60
Пригожин критикует раздачу наград «За взятие Бахмута», а ЧВК «Вагнер» могут остаться без медалей
32
Создан прототип эластичной «электронной кожи», способный улавливать колебания давления и температуры
1
Сырский прокомментировал ситуацию в Бахмуте словами "Ситуация сложная, но под контролем"
8
Для веб-браузера Edge разрабатывают игровой режим
1
Украина получит эскадрилью западных истребителей - Спикер ВВС ВСУ
11
ЧВК "Вагнер" создает новые линии обороны для ВС РФ на окраинах Бахмута
1
ВСУ предприняли неудачную попытку сбить миномётным огнём флаг РФ со здания в освобождённом Бахмуте
1
Первые сравнения бюджетных RTX 4060 Ti 8Gb и RX 7600 в бенчмарках: NVIDIA уверенно лидирует
2
Проникшая в Белгородскую область украинская ДРГ ведёт бои возле ряда населённых пунктов
3
Немецкие Leopard и американские Abrams будут поражаться версией "Краснополя" для российских БПЛА
2
Пригожин рассказал, как погиб последний солдат ВСУ в Бахмуте и предложил собрать полк из генералов
2
Gigabyte официально подтвердила цены на видеокарты RTX 4060 Ti: от $399 до $469
5
Представлен мини-ноутбук за 200 долларов, который работает под управлением MS-DOS и Intel 8088
1
Wall Street Journal: наплыв мигрантов истощает ресурсы американских городов
1
NVIDIA объявила о строительстве суперкомпьютера, использующего только центральные процессоры этой марки
+
Череватый: Украинское командование верит в окружение Бахмута и готовит тактические сюрпризы
3
MINISFORUM начала продажи мини-ПК UM790 Pro: AMD Ryzen 9 7940HS и Radeon 780M
+
Украинские власти прокомментировали события в Белгородской области
+
В Windows 11 может появиться возможность закреплять виджеты на рабочем столе
+

Популярные статьи

Впечатления от Linux Mint 21.1 на игровом компьютере - противоречивый конкурент Windows в 2023 году
23
Почему конфликт с Украиной не является войной и ни одна страна его так не называет
68
Народная сборка для геймеров за 120 000р – 4К на максималках с GeForce RTX 4070 и Ryzen 7 5800X3D
36
Google Pixel Fold в сравнении с Samsung Galaxy Z Fold 4
6
Итоги гоночного уик-энда 20-21 мая
+
Экс-офицер армии США считает, что ВКС РФ надо разбомбить авиабазы около польско-украинской границы
11
Бионический глаз с нейронной сетью позволит вернуть зрение полностью слепым людям
2
За 2022 год Microsoft забанила более 17 млн аккаунтов Xbox
7
Мои впечатления от игры Dead Island. Часть 3
+
Мои впечатления от игры Dead Island Riptide. Часть 1
1

Сейчас обсуждают

overclockers
23:08
на других фото с этим хаммером обгоревшее тело вроде бы в каске, оно ниже, тут его обрезали
Появились кадры уничтоженной техники украинских диверсантов на КПП «Грайворон» в Белгородской области
overclockers
23:05
ну картину то поменять сложно. ехали ехали а тут тояматоканава то ракета
Появились кадры уничтоженной техники украинских диверсантов на КПП «Грайворон» в Белгородской области
Дмитрий Песцов
23:04
Посоветуй хороший российский кондиционер, как раз выбираю. Не вспомнишь хороший, можно любой.
Казахстан перекрывает "параллельный импорт" в Россию - марки LG, Samsung и Bosch могут исчезнуть
Эовейн Триада
23:03
По-русски говорят "на Украине" и это не зависит от политики.
В Минобороны Украины считают, что продолжают удерживать Бахмут
Kutuz
23:03
Ну, во всяком случае, на фейк не похоже, так как и место знакомое и известно что они там вполне вольготно разместились вместе с данной техникой, не скрывая своего нахождения на этом КПП.
Появились кадры уничтоженной техники украинских диверсантов на КПП «Грайворон» в Белгородской области
overclockers
23:03
вот эта яма вроде бы и смешная, но две машины в нее влетели. Значит или в очень правильном месте или очень много таких ям там
Появились кадры уничтоженной техники украинских диверсантов на КПП «Грайворон» в Белгородской области
Leonator
23:02
Гм. Первые SSD были SLC. Сдается мне, вы ну очень млады или наоборот, песочек посыпался.
О быстрейшем твердотельном накопителе, обладающим скоростью оперативной памяти и состоящем из неё же
Huckerer
23:01
На видео колонны надписей на бортах нет.... Да и кто бы ее белой краской наносил... Кстати, авто сгорело, а надпись осталась... И еще... На нижней картинке хаммер на гражданских дисках, в колонне тако...
Появились кадры уничтоженной техники украинских диверсантов на КПП «Грайворон» в Белгородской области
Kutuz
23:01
Как журналиста тебя должны интересовать даже такие незначительные, но примечательные нюансы. Журналист, по хорошему, это немного ещё и следователь)) Может быть не в этот раз, но просто есть куча други...
Появились кадры уничтоженной техники украинских диверсантов на КПП «Грайворон» в Белгородской области
Kutuz
22:59
Нет, засечную черту они просто объехали по дороге))) Я то думал че у нас с прошлого года ещё с осени в Москве кучу ям раскопали вдоль дорог очень оперативно прям и до сих пор всё никак не закопают - ч...
Появились кадры уничтоженной техники украинских диверсантов на КПП «Грайворон» в Белгородской области
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем