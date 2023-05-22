Модель Gigabyte оказалась самой дорогой.

Один из розничных продавцов в Канаде обнародовал цены на различные пользовательские варианты видеокарты AMD Radeon RX 7600 от XFX и Gigabyte.

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Канадский ритейлер Canada Computers опубликовал список моделей пользовательских видеокарт Radeon RX 7600 от XFX и Gigabyte, а также раскрыл их предполагаемые цены.

Хотя подробности были краткими, три модели были быстро обнаружены, и их цены стали известны. Среди них Gigabyte Radeon RX 7600 Gaming OC 8Gb является самой дорогой, её стоимость составляет 425 канадских долларов или 315 долларов США. Эта конкретная модель может похвастаться дизайном с тремя вентиляторами и высококлассным решением для охлаждения.

Ниже цены на три модели:

Gigabyte Radeon RX 7600 Gaming OC: 425 канадских долларов ($315 США)

XFX Radeon RX 7600 Speedster QICK308 BLACK: 419 канадских долларов ($311 США)

XFX Radeon RX 7600 Speedster SWFT210 CORE: 409 канадских долларов ($304 США)

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Кроме того, доступны две карты XFX: Radeon RX 7600 Speedster QICK308 BLACK по цене 419 CAD ($311 США) и Radeon RX 7600 Speedster SWFT120 CORE за 409 CAD ($304 США). Основываясь на этих ценах, можно сделать вывод, что AMD Radeon RX 7600, скорее всего, получит MSRP около $300. По некоторым данным, AMD может установить окончательную цену на уровне $299, чтобы конкурировать с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4060 8Gb, которая будет стоить столько же.