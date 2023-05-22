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Анонс RX 7600 ожидается 25 мая - изображения плат Asus и Asrock уже появились в сети
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Осталось меньше семи дней до долгожданного выхода графического процессора AMD Radeon RX 7600 8Gb, и недавние утечки раскрыли дополнительные пользовательские модели.

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ASUS и ASRock приняли интересное решение использовать старые кулеры RDNA2 для будущих графических процессоров RX 7600 RDNA3. Хотя некоторые партнеры NVIDIA также выбрали кулеры предыдущего поколения в своих последних видеокартах, таких как RTX 4090 TUF OG и RTX 4090 ROG STRIX LC, эти карты предлагают альтернативные варианты охлаждения. И наоборот, ASRock и ASUS считают, что они могут просто интегрировать свои старые кулеры Radeon RX 6000 в новые графические процессоры Radeon RX 7000.

Сегодняшняя утечка, любезно предоставленная изданием Videocardz, посвящена четырем пользовательским видеокартам: двум от ASRock и двум от ASUS. В линейку входят ASRock Radeon RX 7600 Phantom Gaming и RX 7600 Challenger, а также ASUS RX 7600 ROG STRIX и RX 7600 Dual.

Начиная с ASRock, их пользовательский дизайн для AMD Radeon RX 7600 8Gb включает в себя высококлассную трехслотовую модель Phantom Gaming. Эта конструкция имеет 2,5-слотовый кулер и удлиненный радиатор – чудо инженерной мысли, учитывая ожидаемое энергопотребление GPU в 150W. 

Второй картой, предлагаемой ASRock, является Radeon RX 7600 8 Gb Challenger. Эта карта имеет двухслотовый дизайн с двойным вентилятором охлаждения и питается от одного 8-контактного разъема питания.

Со стороны ASUS представлена ROG STRIX Radeon RX 7600, которая также имеет 2,5-слотовый дизайн, в то время как вариант Dual сохраняет стандартный 2-слотовый профиль с двухвентиляторным охлаждением. В Radeon RX 7600 ROG STRIX от ASUS используется тот же кулер, что и в предыдущем поколении RX 6650 XT.

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Долгожданные видеокарты Radeon RX 7600 поступят в продажу 25 мая.

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