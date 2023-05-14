Карта потребляет на 63% меньше энергии.

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NVIDIA недавно представила видеокарту RTX 4000 SFF Ada, демонстрирующую значительный прогресс в энергоэффективности архитектуры Ada Lovelace.

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В серии тестов, проведенных японским изданием jisakuhibi, производительность NVIDIA RTX 4000 SFF Ada оценивалась с помощью различных синтетических приложений (3DMark) и нескольких игр, несмотря на ее неоптимизированный игровой характер. Удивительно, но видеокарта показала впечатляющую производительность, достигнув примерно 90-95% от возможностей чипа GeForce RTX 3060 Ti.

Отличительной особенностью этого сравнения является тот факт, что новая видеокарта потребляет на 63% меньше энергии, чем RTX 3060 Ti, и превосходит свою предшественницу, RTX A2000, на 70%. RTX A2000 с вдвое более высоким TDP (140W) и более высокой ценой является настоящим предшественником RTX 4000, а RTX 4000 и RTX A2000 имеют сходство в дизайне SFF и сегментации продуктов.

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С большим количеством ядер, увеличенной VRAM и совершенно новой графической архитектурой NVIDIA RTX 4000 SFF Ada обеспечивает исключительную эффективность в ИИ, играх и рабочих станциях начального уровня. Модель поддерживает такие передовые функции, как DLSS 3 и кодирование AV1.