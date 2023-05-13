Компания Amazon находится в процессе разработки революционного бытового робота с искусственным интеллектом, который может полностью изменить рынок. Этот секретный проект под кодовым названием Burnham направлен на создание робота с передовыми разговорными способностями, сравнимыми с современными генеративными чат-ботами с искусственным интеллектом.
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Хотя несколько лет назад Amazon уже представляла робота Astro, он не завоевал популярности из-за своих ограниченных функциональных возможностей. Однако ожидается, что новый робот будет обладать гораздо большими возможностями. Он не только будет использовать передовые языковые модели для более продуктивного взаимодействия с пользователями, но и получит контекстное понимание и способность сохранять информацию о предыдущих встречах и разговорах.
Например, согласно документам, Burnham будет обладать способностью обнаруживать оставленную включенной плиту или текущий кран и активно искать владельца, чтобы предупредить его о проблеме. В случае чрезвычайных ситуаций робот сможет определить, упал ли человек, и оперативно связаться с аварийными службами. Кроме того, он сможет помочь найти потерянные ключи; проверить, не оставляли ли окна открытыми на ночь, и даже проследить, привели ли дети друзей домой после школы.
Однако Amazon изучает возможности реализации еще более сложного поведения. Например, робот сможет распознать разбитое стекло и скорректировать свои приоритеты, чтобы в первую очередь убрать опасные осколки, прежде чем продолжить выполнение других задач. Это подчеркивает способность робота постигать суть ситуации и принимать соответствующие решения, хотя сценарий со стеклом в данном случае служит лишь иллюстрацией.