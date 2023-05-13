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RTX 4080 и RX 7900 XT уже стоят на 20% дешевле рекомендованных цен в Китае и продолжают дешеветь
RTX 4080 стоит $1 060, а RX 7900 XT – $790.
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Цены на видеокарты AMD Radeon RX 7900 XT и NVIDIA GeForce RTX 4080 резко падают в Китае.

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В Китае графические процессоры высокого класса от AMD и NVIDIA теперь можно приобрести с 20%-й скидкой ниже предложенной производителем розничной цены (MSRP). RTX 4080 доступна за $1 060, а RX 7900 XT – за $790.

Такое снижение цен является положительным моментом для потребителей, поскольку в последние месяцы цены на различные аппаратные компоненты были снижены либо официально, либо через розничных продавцов.

Видеокарта Radeon RX 7900 XT достигла самой низкой цены в истории – $762 на рынке США, что на 15% ниже первоначального показателя MSRP в $899. В Китае первоначальная цена на видеокарту составляла 7 399 юаней ($1 063), но сейчас она значительно снизилась. Покупатели могут легко найти вариант XFX MERC 618 по цене от 5 899 юаней или $847.

Однако лучшее предложение можно найти в магазине Taobao, где эта же модель стоит 5 499 юаней, что эквивалентно $790. Это на 25% ниже MSRP.

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Переходя к GeForce RTX 4080, вариант Manli Gallardo теперь доступен за 7 399 юаней ($1 063), что на 22,1% ниже MSRP в 9 499 юаней. На американском рынке самая низкая зарегистрированная цена составляла $1 109.

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