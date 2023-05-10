Китайская технологическая компания iFlytek анонсировала новый продукт под названием Spark Desk, который призван составить конкуренцию ChatGPT от OpenAI. По словам основателя iFlytek Лю Цинфенга, Spark Desk – это "большая когнитивная модель", которую даже называют "рассветом искусственного интеллекта". Компания пообещала, что уже к концу года Spark Desk превзойдет ChatGPT.
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Хотя некоторые из этих заявлений могут быть маркетинговыми уловками, в этой разработке все же есть интересные аспекты. С распространением клонов ChatGPT, выход на рынок других игроков со своими собственными моделями, адаптированными под свою аудиторию и заинтересованные стороны, был лишь вопросом времени.
Одним из факторов, который может повлиять на успех Spark Desk, являются культурные и языковые различия между Востоком и Западом. ChatGPT не был разработан с учетом восточной аудитории, и существует пробел в данных по обучению, который может помешать его эффективности на этом рынке. Spark Desk, с другой стороны, может предложить более релевантный и улучшенный пользовательский опыт для восточных пользователей, особенно в Китае, где ChatGPT был запрещен.
Пока неясно, сбудутся ли заявления iFlytek или нет, а количественное сравнение двух языковых моделей может оказаться затруднительным, учитывая их разные целевые аудитории.