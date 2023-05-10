Чат-бот будет называться Spark Desk.

Китайская технологическая компания iFlytek анонсировала новый продукт под названием Spark Desk, который призван составить конкуренцию ChatGPT от OpenAI. По словам основателя iFlytek Лю Цинфенга, Spark Desk – это "большая когнитивная модель", которую даже называют "рассветом искусственного интеллекта". Компания пообещала, что уже к концу года Spark Desk превзойдет ChatGPT.

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Хотя некоторые из этих заявлений могут быть маркетинговыми уловками, в этой разработке все же есть интересные аспекты. С распространением клонов ChatGPT, выход на рынок других игроков со своими собственными моделями, адаптированными под свою аудиторию и заинтересованные стороны, был лишь вопросом времени.

Одним из факторов, который может повлиять на успех Spark Desk, являются культурные и языковые различия между Востоком и Западом. ChatGPT не был разработан с учетом восточной аудитории, и существует пробел в данных по обучению, который может помешать его эффективности на этом рынке. Spark Desk, с другой стороны, может предложить более релевантный и улучшенный пользовательский опыт для восточных пользователей, особенно в Китае, где ChatGPT был запрещен.

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Пока неясно, сбудутся ли заявления iFlytek или нет, а количественное сравнение двух языковых моделей может оказаться затруднительным, учитывая их разные целевые аудитории.