Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
Астрономы: рано или поздно Солнце превратится в красного карлика и поглотит Землю
Такие выводы были сделаны из процесса поглощения планеты родительской звездой.
рекомендации
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Недавно астрономы провели беспрецедентное наблюдение поглощения планеты своей родительской звездой. Хотя короткая вспышка была обнаружена в 2020 году, а располагалась примерно в 12 000 световых годах от Земли, потребовалось немало времени, чтобы проанализировать данные и расшифровать событие. 

реклама

Сначала была выдвинута гипотеза, что вспышка произошла в результате столкновения двух звезд. Однако дальнейший анализ показал, что выделившейся энергии было значительно меньше, чем ожидалось в случае столкновения планет. Из этого был сделан вывод, что вспышка произошла из-за столкновения массивной планеты, в частности горячего аналога Юпитера, со своей родительской звездой. Эта массивная планета вращалась вокруг звезды на очень близком расстоянии и, по оценкам, ее масса была примерно в 10 раз больше массы "Юпитера".

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Это катаклизмическое событие произошло в результате расширения звезды и превращения ее в красного гиганта – процесс, который через несколько миллиардов лет произойдет и с нашим Солнцем. Поскольку Солнце увеличивается в размерах, весьма вероятно, что рано или поздно оно поглотит Землю.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#космос #земля #солнце #планеты
5
Показать комментарии (5)

Материалы по теме

Астрономы впервые заметили звезду, поглощающую планету
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Кремле сказали, что видели обращение Пригожина касательно выхода ЧВК «Вагнер» из Бахмута
72
Участница шоу «Дом-2» отправила ЧВК «Вагнер» артиллерийские снаряды
59
Samsung намерена за 5 лет догнать и перегнать TSMC в контрактном производстве чипов
2
5 бюджетных видеокарт для Контр-Страйк и Дота 2 – сколько стоит билет в онлайн-шутеры и Мир танков
+
ЧВК Вагнер планировала взять Артёмовск к 9 мая - почему же теперь Пригожин хочет покинуть город
28
Су-35 ВКС РФ сбил украинский самолёт ракетой "воздух-воздух" - видео от МО РФ
10
Казахстан закрыл границы для параллельного импорта в Россию
52
Зеленский не сомневается в успехе контрнаступления
9
Asia Times: Зеленский подготовил план побега из Украины перед атакой дронов на Кремль
5
Сколько лет может «прожить» жёсткий диск и какие бренды эксперты называют менее надёжными
28
Стоимость GeForce RTX 4080 опустилась ниже рекомендованной, но RX 7900 XTX всё-равно дешевле
19
Новый отчет Backblaze показывает, что большинство жестких дисков умирают менее чем через 3 года
8
Дрон заснял Огненный ад в Бахмуте, происходящий над территорией, контролируемой ВСУ
1
Лавров заявил, что Россия ответит «конкретными действиями» на атаку беспилотниками по Кремлю
8
За полгода Apple увеличила складские запасы продукции в полтора раза
2
Мост, имевший прямое отношение к "дороге жизни" для ВСУ, уничтожен российской артиллерией
3
Современная версия отечественного Т-62М будет превосходить "украинский" ОБТ Leopard 1А5 во многом
2
Муки выбора GeForce RTX 3060 – какую видеокарту купить, и почему Radeon RX 6650 ХТ всё равно лучше
2
В Киеве придумали новый довод в пользу поставки на Украину американских истребителей F-16
5
38 смартфонов Xiaomi получили официальную русскую прошивку MIUI 14 на Android 13
10

Популярные статьи

Девятнадцать кораблей и 57 истребителей армии Китая пересекли срединную линию в Тайваньском проливе
24
Россия, Иран и Китай намерены "перезагрузить" систему коллективной безопасности в Персидском заливе
7
5 конкурентов Forza Horizon 5 в 2023 году
2
Тестирование двух Radeon 7000, или есть ли жизнь на PCI
27
О редких американских суперкарах
6
Kena: Bridge of Spirits: краткий анализ графики и небольшое тестирование в игре
9
ID-Cooling SE-224-XT Black V2 против ID-Cooling SE-206-XT - битва китайских башен
+
Почему наступательная операция ВСУ может окончиться не начавшись, и когда США даст Киеву Abrams
11
Ветеран визуальных новелл Doki Doki – о чем она и почему популярна уже несколько лет
+
SD WebUI DML Neuro: Делаю универсальную сборку Stable Diffusion web UI для AMD/NVIDIA
12

Сейчас обсуждают

Bernigan
18:09
Главное это совокупность характеристик, а не какая то эфемерная шина в вакууме. Ну хотя бы не про шину говорить, а про пропускную способность, сочетание ширины шины и частоты памяти. Карту сделали что...
Palit раскрывает спецификации видеокарты GeForce RTX 4060 Ti
Эовейн Триада
18:07
Да вроде хорошо в 2К шла на 1070, может пару опций чуток пониже
Kena: Bridge of Spirits: краткий анализ графики и небольшое тестирование в игре
Nutty8724
18:04
Товарищу респект, что он в тебе рашиста разглядел...
Казахстан закрыл границы для параллельного импорта в Россию
Александр Жолудев
17:59
Никто не понял, что это хайп очередной тупорылой, снаряды она дома делает?
Участница шоу «Дом-2» отправила ЧВК «Вагнер» артиллерийские снаряды
N1ghtwish
17:57
Как можно играть в одну и туже игру, с одними и теми же картами, со одним и тем же геймплеем, со одной и той же вариативностью уже 24 года. Я просто не понимаю этих людей. Года 2 назад от нефиг делать...
Counter-Strike: Global Offensive обновила собственный рекорд по «онлайну» — свыше 1,5 млн игроков
Александр Жолудев
17:56
Что Афган, что Чечня? Вы ничего не перепутали?
Участница шоу «Дом-2» отправила ЧВК «Вагнер» артиллерийские снаряды
Legbi4
17:56
Ох что то очень оптимистичные прогнозы по производительности этой затычки, 30-40% это уже быстрее 3070, со 128битной шиной она вряд ли дальше 20% уедет от 3060Ti )
Palit раскрывает спецификации видеокарты GeForce RTX 4060 Ti
overclockers
17:54
смешно но как то грустно
Чем заняться на Кубе летом 2023
Eppius
17:52
Мне? Это я их на фронт посылаю?
ВСУ ежедневно теряют от 400 до 600 человек под Бахмутом, заявил Пригожин
Артём Фролов
17:50
Так себе.
Производительность десктопной версии GeForce RTX 4060Ti уже можно оценить в ноутбуках
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем