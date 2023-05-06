Такие выводы были сделаны из процесса поглощения планеты родительской звездой.

Недавно астрономы провели беспрецедентное наблюдение поглощения планеты своей родительской звездой. Хотя короткая вспышка была обнаружена в 2020 году, а располагалась примерно в 12 000 световых годах от Земли, потребовалось немало времени, чтобы проанализировать данные и расшифровать событие.

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Сначала была выдвинута гипотеза, что вспышка произошла в результате столкновения двух звезд. Однако дальнейший анализ показал, что выделившейся энергии было значительно меньше, чем ожидалось в случае столкновения планет. Из этого был сделан вывод, что вспышка произошла из-за столкновения массивной планеты, в частности горячего аналога Юпитера, со своей родительской звездой. Эта массивная планета вращалась вокруг звезды на очень близком расстоянии и, по оценкам, ее масса была примерно в 10 раз больше массы "Юпитера".

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Это катаклизмическое событие произошло в результате расширения звезды и превращения ее в красного гиганта – процесс, который через несколько миллиардов лет произойдет и с нашим Солнцем. Поскольку Солнце увеличивается в размерах, весьма вероятно, что рано или поздно оно поглотит Землю.