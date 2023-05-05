Правда, не нашлось соответствующей видеокарты.

Твердотельные накопители Seagate в стиле "Звездных войн", анонсированные в прошлом месяце, нашли себе применение во впечатляющем ПК, созданном компанией EKWB в честь празднования 4 мая. Даже без тонкой темы световых мечей затемненный корпус и компоненты, подсвеченные красной и синей подсветкой, выглядят весьма неплохо.

реклама

Автор композиции с грустью рассказывает, что для этой сборки не существует более новой версии графических карт NVIDIA с тематикой "Звездных войн". Ранее были доступны всего лишь два варианта Titan Xp: "Орден джедаев" с зеленой подсветкой и яркой отделкой и "Галактическая империя" с чистым черным цветом и угрожающей красной подсветкой. Имперская версия, несомненно, была самой красивой видеокартой специального выпуска, которую автор когда-либо видел, однако при сборке он не смог нигде найти хотя бы один экземпляр.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Стоит отметить, что архитектура Pascal, использованная в Titan Xp, с тех пор значительно устарела, и ей не хватает таких современных функций, как трассировка лучей и DLSS. Если бы на RTX 4090 можно было бы установить свой собственный кастомный дизайн, автор бы с радостью использовал его, хотя с учетом размеров RTX 4090 потребуется более крупный корпус.