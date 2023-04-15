Фанаты серии Grand Theft Auto обеспокоены тем, что выходу GTA 6 может помешать Xbox. Ожидается, что игра выйдет для PS5 и Xbox Series X|S, а версия для ПК появится чуть позже. Кажется маловероятным, что тайтл адаптируют для PS4 и Xbox One, учитывая высокие технические требования современных проектов. Некоторые фанаты уверены, что даже Xbox Series S окажется недостаточно мощной, чтобы полностью раскрыть потенциал игры.
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Сообщение на сабреддите GTA 6, озаглавленное "Как вы думаете, Xbox Series S вытянет GTA 6?", вызвало дискуссию среди поклонников серии. Некоторые считают, что игра будет оптимизирована для максимального количества систем: как слабых, так и мощных, включая Xbox Series S. Чтобы проблем с производительностью не возникало, пользователи рекомендуют первым делом уменьшить количество неигровых персонажей, отключить трассировку лучей и ограничить игру 30 кадрами в секунду для консоли.
Хотя разработчики привыкли масштабировать игры под различные контрольные показатели при разработке на ПК, фанаты считают, что на запуск игры на Xbox Series S будут потрачены ресурсы, которые можно было бы использовать в более важных местах.