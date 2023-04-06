Модели ёмкостью 1Tb и 2Tb уже доступны.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

В ранние времена настольных компьютеров внутреннее оборудование ПК часто было скрыто за металлической коробкой, что полностью исключало эстетику. Однако с развитием производительности и возможностей игровых ПК высокого класса внутренние компоненты стали не менее важны, чем внешний вид корпуса. Компания Seagate отреагировала на эту тенденцию своим последним предложением: коллекцией SSD из "Звездных войн", которая получила название Lightsaber Collection.

реклама

Твердотельные накопители Seagate Lightsaber Collection – это специальные версии твердотельного накопителя FireCuda PCIE Gen4 NVMe, который может похвастаться впечатляющей скоростью (до 7 300 МБ/с). Кроме того, на него предоставляется пятилетняя гарантия.

Твердотельные накопители FireCuda из коллекции Lightsaber Collection не претерпели существенных изменений. Они оснащены светодиодными радиаторами, которые повышают их производительность, и сменными лицевыми панелями с 3D-копиями трех культовых световых мечей. Эти лицевые панели имеют полупрозрачные пластиковые каналы, обеспечивающие эффект лезвия, позволяя светодиодам радиатора выполнять свою функцию.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 4090 MSI за 155тр в Ситилинке 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз 3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Твердотельные накопители FireCuda PCIE Gen4 NVMe Special Edition Lightsaber Collection доступны в двух вариантах емкости: 1Tb и 2Tb. Первый стоит $185, а второй – $290. Интересно, что пользователям не придется выбирать между джедаями и ситхами, поскольку каждый SSD поставляется со всеми тремя сменными лицевыми панелями, на которых изображены световые мечи Оби-Вана Кеноби, Дарта Вейдера и Люка Скайуокера. Светодиоды и цвета лезвий также можно настраивать, если на материнской плате есть соответствующий разъем.