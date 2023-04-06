В ранние времена настольных компьютеров внутреннее оборудование ПК часто было скрыто за металлической коробкой, что полностью исключало эстетику. Однако с развитием производительности и возможностей игровых ПК высокого класса внутренние компоненты стали не менее важны, чем внешний вид корпуса. Компания Seagate отреагировала на эту тенденцию своим последним предложением: коллекцией SSD из "Звездных войн", которая получила название Lightsaber Collection.
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Твердотельные накопители Seagate Lightsaber Collection – это специальные версии твердотельного накопителя FireCuda PCIE Gen4 NVMe, который может похвастаться впечатляющей скоростью (до 7 300 МБ/с). Кроме того, на него предоставляется пятилетняя гарантия.
Твердотельные накопители FireCuda из коллекции Lightsaber Collection не претерпели существенных изменений. Они оснащены светодиодными радиаторами, которые повышают их производительность, и сменными лицевыми панелями с 3D-копиями трех культовых световых мечей. Эти лицевые панели имеют полупрозрачные пластиковые каналы, обеспечивающие эффект лезвия, позволяя светодиодам радиатора выполнять свою функцию.
Твердотельные накопители FireCuda PCIE Gen4 NVMe Special Edition Lightsaber Collection доступны в двух вариантах емкости: 1Tb и 2Tb. Первый стоит $185, а второй – $290. Интересно, что пользователям не придется выбирать между джедаями и ситхами, поскольку каждый SSD поставляется со всеми тремя сменными лицевыми панелями, на которых изображены световые мечи Оби-Вана Кеноби, Дарта Вейдера и Люка Скайуокера. Светодиоды и цвета лезвий также можно настраивать, если на материнской плате есть соответствующий разъем.