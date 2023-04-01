Нейросеть буквально сделала всё за него.

Всего за несколько дней технически подкованный предприниматель сумел создать компанию стоимостью более 15 000 фунтов стерлингов. Джексон Фолл, дизайнер брендов, добился этого, обратившись за помощью к искусственному интеллекту под названием ChatGPT-4. Он поручил ИИ придумать наиболее эффективный способ заработка при бюджете в 82 фунта ($100). В течение одного дня ИИ предоставил ему веб-сайт и весь необходимый брендинг для магазина экологически чистой кухонной утвари, который быстро привлек инвесторов.

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Джексон поделился в Twitter подсказками, которые он использовал, чтобы дать ChatGPT инструкции по созданию своего бизнеса. Он поручил нейросети придумать план, как превратить 100 долларов в как можно больше денег, не нарушая при этом никаких законов. ИИ предложил Джексону купить сайт с привлекательным названием, выбрать нишевой продукт для партнерского маркетинга и продвигать его в социальных сетях. После того как Джексон и бот договорились о доменном имени GreenGadgetGuru.com, они быстро приступили к созданию сайта, причем бот давал советы по его структуре и даже предложил создать логотип с помощью другого инструмента ИИ – DALL-E.

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После того как сайт был запущен, он быстро начал привлекать инвестиции от заинтересованных сторон. Всего за один день Джексон Фолл получил денежный доход в размере £1136,54 ($1 379), а вскоре достиг капитализации в £20 000 ($25 000), разместив рекламу в интернете.