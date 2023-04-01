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Kachka За пост начислено вознаграждение
GPT-4 помог британцу создать компанию стоимостью $25 000 со стартовым бюджетом в $100
Нейросеть буквально сделала всё за него.
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Всего за несколько дней технически подкованный предприниматель сумел создать компанию стоимостью более 15 000 фунтов стерлингов. Джексон Фолл, дизайнер брендов, добился этого, обратившись за помощью к искусственному интеллекту под названием ChatGPT-4. Он поручил ИИ придумать наиболее эффективный способ заработка при бюджете в 82 фунта ($100). В течение одного дня ИИ предоставил ему веб-сайт и весь необходимый брендинг для магазина экологически чистой кухонной утвари, который быстро привлек инвесторов.

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Джексон поделился в Twitter подсказками, которые он использовал, чтобы дать ChatGPT инструкции по созданию своего бизнеса. Он поручил нейросети придумать план, как превратить 100 долларов в как можно больше денег, не нарушая при этом никаких законов. ИИ предложил Джексону купить сайт с привлекательным названием, выбрать нишевой продукт для партнерского маркетинга и продвигать его в социальных сетях. После того как Джексон и бот договорились о доменном имени GreenGadgetGuru.com, они быстро приступили к созданию сайта, причем бот давал советы по его структуре и даже предложил создать логотип с помощью другого инструмента ИИ – DALL-E.

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После того как сайт был запущен, он быстро начал привлекать инвестиции от заинтересованных сторон. Всего за один день Джексон Фолл получил денежный доход в размере £1136,54 ($1 379), а вскоре достиг капитализации в £20 000 ($25 000), разместив рекламу в интернете. 

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#искусственный интеллект #chatgpt #нейросети #gpt-4
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