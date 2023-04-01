Челлендж призван сломать барьер в освоении космоса.

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В своем недавнем заявлении Джо Ваццини, генеральный директор LunarCrush, сказал:

реклама "Когда вы ставите перед собой цель, которая кажется невыполнимой, получаемые в результате инновации могут быть невероятными. Наша цель - вдохновить людей на создание сообществ, которые начнут новую эру открытий. Мы представляем себе, как все студенты, группы и компании объединяются, чтобы достичь Луны и собрать ее сокровища".

Доктор Форрест Мейен, основатель компании LunarOutpost, которая вскоре отправит космический корабль с ключом доступа к $1,7 млн в биткоинах на Луну, заявил, что новый проект Nakatomo_1 – это возможность вдохновить будущие поколения на преодоление препятствий на пути к космическим путешествиям и исследованиям.

Компания объявила, что процесс гравировки секретного кода на космическом аппарате будет полностью записан и прозрачен, причем доступ к коду будет закрыт даже для внутренних команд компании.

Ожидается, что космический корабль будет запущен в космос с помощью ракеты SpaceX в последнем квартале этого года, но точная дата пока не объявлена по соображениям безопасности.

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До этого времени LunarCrush продаст часть своих коллекций NFT для финансирования криптовалюты, которая будет отправлена на Луну.