В своем недавнем заявлении Джо Ваццини, генеральный директор LunarCrush, сказал:
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"Когда вы ставите перед собой цель, которая кажется невыполнимой, получаемые в результате инновации могут быть невероятными. Наша цель - вдохновить людей на создание сообществ, которые начнут новую эру открытий. Мы представляем себе, как все студенты, группы и компании объединяются, чтобы достичь Луны и собрать ее сокровища".
Доктор Форрест Мейен, основатель компании LunarOutpost, которая вскоре отправит космический корабль с ключом доступа к $1,7 млн в биткоинах на Луну, заявил, что новый проект Nakatomo_1 – это возможность вдохновить будущие поколения на преодоление препятствий на пути к космическим путешествиям и исследованиям.
Компания объявила, что процесс гравировки секретного кода на космическом аппарате будет полностью записан и прозрачен, причем доступ к коду будет закрыт даже для внутренних команд компании.
Ожидается, что космический корабль будет запущен в космос с помощью ракеты SpaceX в последнем квартале этого года, но точная дата пока не объявлена по соображениям безопасности.
До этого времени LunarCrush продаст часть своих коллекций NFT для финансирования криптовалюты, которая будет отправлена на Луну.