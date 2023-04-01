Её выпустят в очень ограниченном количестве.

Colorful GeForce RTX 4090 iGame LAB – это ограниченная серия графических карт, ориентированная исключительно на оверклокеров и технических энтузиастов, выпущенная в количестве 300 штук. Её название схоже с графическим процессором iGame Vulcan в белом цвете, но iGame LAB – это модель более высокого уровня, разработанная собственной командой оверклокеров Colorful. Данный GPU основан на флагманской настольной модели NVIDIA GeForce RTX 4090 с кристаллом AD102 и 24Gb памяти GDDR6X. Предельная мощность разгона составляет 515W.

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Colorful GeForce RTX 4090 iGame LAB призвана составить конкуренцию другим видеокартам с большим потенциалом разгона. Например, серии GALAX HOF. Однако эта карта имеет только один 16-контактный разъем питания, что ограничивает ее потребление до 600W. Несмотря на это, официальные спецификации показывают, что она имеет тот же предел мощности и тактовую частоту (2625 МГц в boost), что и iGame Vulcan White. Согласно описанию продукта, графические процессоры, выбранные для серии LAB, были "специально отобраны iGame Laboratory в результате многочисленных серьезных тестов".