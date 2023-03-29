Его долг теперь составляет $31 млн.

Хакер, ответственный за взлом протокола DeFi компании Euler Finance на сумму $200 млн, вчера принес публичные извинения через блокчейн. Хакер с ником Jacob постепенно возвращал средства, связанные со взломом, которые в настоящее время составляют $177 млн. В недавнем закодированном сообщении на блокчейне Jacob пообещал вернуть все украденные деньги, которые он откладывал из опасений за собственную безопасность. В последующем сообщении хакер выразил глубокое раскаяние, признав, что причинил вред, вмешиваясь в финансовую систему Euler, работу и жизнь других людей.

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Первоначально хакер похитил $8,7 млн в децентрализованных стейблкоинах DAI, $34 млн в USDC, $19 млн в WBTC и $136 млн в ETH. Всё это удалось провернуть с помощью атаки флэш-кредитования 13 марта. По данным компании Arkham, специализирующейся на анализе финансовых структур, эти активы были позже полностью конвертированы в ETH и DAI, и сохранены на адресе держателя. Общая сумма превысила $205 млн.

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Недавно хакер начал возвращать часть украденных ETH жертвам. К прошлой неделе он вернул Euler Finance $100 млн в ETH. За последние несколько дней он отправил 31 000 ETH и 30 млн DAI на адрес multisig команды Euler. Тем не менее, хакер по-прежнему владеет $18 млн в ETH и $13 млн в DAI.