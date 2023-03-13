Только что стал доступен для загрузки совершенно новый текстурный пакет для Cyberpunk 2077 под названием HD Reworked Project. Данный мод предлагает высокое качество текстур окружающей среды, которые, по задумке авторов, соответствуют оригинальному художественному стилю, обеспечивая при этом гораздо лучшее визуальное оформление и отличную производительность.
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Halk Hogan PL – разработчик, представивший в прошлом аналогичную модификацию и для The Witcher 3, после релиза Cyberpunk 2077 разработал мод HD Reworked Project. Он включает перерисованные с нуля текстуры дорог, стен, рельефа, растительности и прочих объектов для Найт-Сити. На нынешнем этапе модификация не требует какой-то особой производительности от ПК, поэтому при наличии достаточного количества видеопамяти проблем с загрузкой быть не должно.
Проект Cyberpunk 2077 HD Reworked доступен в двух различных версиях. Вариант Ultra Quality предлагает текстуры самого высокого качества, которые рекомендуются для разрешений 1440p и 4K. Версия Balanced, с другой стороны, подойдёт менее мощным ПК.
В честь выхода HD Reworked Project для Cyberpunk 2077 Halk Hogan PL создал отдельный трейлер проекта, демонстрирующий визуальные улучшения, доступные с новыми текстурами.