Немногим ранее компания Gigabyte выпустила четыре модели GAMING на базе карт Radeon RX 6800 и Radeon RX 6800 XT: все они выглядят практически идентично и могут быть приобретены с опциональным заводским разгоном. Однако с середины 2022 года, после релиза серии Radeon RX 6000, никаких обновлений не было. Спустя долгое время производитель объявил, что готовит совершенно новую версию Radeon RX 6800 XT.
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Как утверждает портал Videocardz, сотрудники уже имеют фотографии той самой Radeon RX 6800 XT Gaming OC PRO, которая, к слову, ещё не была представлена на официальном сайте Gigabyte. От оригинальной версии модель PRO отличается размерами, которые увеличились с 28,6 см до 33 см. При дальнейшем исследовании снимков видеокарты было обнаружено, что Radeon RX 6800 XT использует тот же кулер, что и Radeon RX 6950XT Gaming – флагманская настольная модель RDNA2 с воздушным охлаждением от Gigabyte. Модель PRO, помимо прочего, отличается нестандартным расположением разъемов HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4a. Кроме того, Radeon RX 6800 XT Gaming OC PRO может похвастаться уже не двумя обычными 8-контактными разъемами питания, а тремя.
Хотя технические характеристики новой видеокарты ещё не полностью подтверждены, ожидается, что её тактовая частота будет выше 2285 МГц.
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