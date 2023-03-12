Она станет продвинутой версией чипа с заводским разгоном.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Немногим ранее компания Gigabyte выпустила четыре модели GAMING на базе карт Radeon RX 6800 и Radeon RX 6800 XT: все они выглядят практически идентично и могут быть приобретены с опциональным заводским разгоном. Однако с середины 2022 года, после релиза серии Radeon RX 6000, никаких обновлений не было. Спустя долгое время производитель объявил, что готовит совершенно новую версию Radeon RX 6800 XT.

реклама

Как утверждает портал Videocardz, сотрудники уже имеют фотографии той самой Radeon RX 6800 XT Gaming OC PRO, которая, к слову, ещё не была представлена на официальном сайте Gigabyte. От оригинальной версии модель PRO отличается размерами, которые увеличились с 28,6 см до 33 см. При дальнейшем исследовании снимков видеокарты было обнаружено, что Radeon RX 6800 XT использует тот же кулер, что и Radeon RX 6950XT Gaming – флагманская настольная модель RDNA2 с воздушным охлаждением от Gigabyte. Модель PRO, помимо прочего, отличается нестандартным расположением разъемов HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4a. Кроме того, Radeon RX 6800 XT Gaming OC PRO может похвастаться уже не двумя обычными 8-контактными разъемами питания, а тремя.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Хотя технические характеристики новой видеокарты ещё не полностью подтверждены, ожидается, что её тактовая частота будет выше 2285 МГц.

Источник.