Нынешняя RTX 4090, судя по всему, для таких нагрузок не создана.

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Компания NVIDIA совместно с польской студией CD Projekt RED объявила о внедрении в Cyberpunk 2077 технологии трассировки пути (RTX Path Tracing). Объявление было сделано в преддверии конференции разработчиков игр (GDC), которая состоится 22 марта. Эффекты технологии RTX Path Tracing, как сообщается, будут доступны в настройках игры в категории RT: Overdrive.

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В настоящее время трассировка пути используется в Quake RTX и Portal RTX, однако пока что только в качестве демонстрации возможностей. Планируется, что Cyberpunk 2077, которая пользуется большой популярностью даже сейчас, станет первым Triple-A проектом с данной технологией.

Хотя это отличная новость для геймеров, есть некоторые опасения по поводу проблем с производительностью. Трассировка лучей, продемонстрированная в Portal RTX, невероятно требовательна к видеокарте. Cyberpunk 2077 и так является одной из самых ресурсоемких игр, а с добавлением новой технологии ещё предстоит выяснить, сможет ли любая видеокарта на рынке, включая флагманскую GeForce RTX 4090, запустить тайтл в 4K-разрешении.

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Не исключается, что для реализации полных возможностей трассировки пути от NVIDIA потребуется оборудование существенно мощнее, чем нынешнее. Например, с RTX Path Tracing точно должна справиться будущая GeForce RTX 5090.

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