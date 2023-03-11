Компания NVIDIA совместно с польской студией CD Projekt RED объявила о внедрении в Cyberpunk 2077 технологии трассировки пути (RTX Path Tracing). Объявление было сделано в преддверии конференции разработчиков игр (GDC), которая состоится 22 марта. Эффекты технологии RTX Path Tracing, как сообщается, будут доступны в настройках игры в категории RT: Overdrive.
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В настоящее время трассировка пути используется в Quake RTX и Portal RTX, однако пока что только в качестве демонстрации возможностей. Планируется, что Cyberpunk 2077, которая пользуется большой популярностью даже сейчас, станет первым Triple-A проектом с данной технологией.
Хотя это отличная новость для геймеров, есть некоторые опасения по поводу проблем с производительностью. Трассировка лучей, продемонстрированная в Portal RTX, невероятно требовательна к видеокарте. Cyberpunk 2077 и так является одной из самых ресурсоемких игр, а с добавлением новой технологии ещё предстоит выяснить, сможет ли любая видеокарта на рынке, включая флагманскую GeForce RTX 4090, запустить тайтл в 4K-разрешении.
Не исключается, что для реализации полных возможностей трассировки пути от NVIDIA потребуется оборудование существенно мощнее, чем нынешнее. Например, с RTX Path Tracing точно должна справиться будущая GeForce RTX 5090.
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