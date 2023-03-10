Правительство Латвии инициировало программу, с помощью которой собираются убить сразу двух зайцев. Она предусматривает изымание автомобилей у водителей, попавшихся за рулём в нетрезвом состоянии. Впоследствии машины будут бесплатно переданы Украине.
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Латвия, помимо всего прочего, известна самым высоким уровнем вождения в нетрезвом виде по всей Европе. В 2022 году, например, было выявлено более 4 300 водителей, превысивших установленный законом предел содержания алкоголя в крови (0,5%). Чтобы решить эту проблему, правительство Латвии приняло закон, позволяющий конфисковывать и выставлять на аукцион автомобили "пьяных водителей", уровень алкоголя которых во время проверки превысил допустимый в три раза.
Стоит отметить, что правительство Латвии ежегодно "забирает" так много автомобилей, что не может продать их достаточно быстро, что приводит к переполнению государственных складов. За первые два месяца 2023 года уже было конфисковано 200 автомобилей. Получив предложение от неправительственной организации Twitter Convoy, которая доставляет зарубежные автомобили Украине или использует их в качестве машин скорой помощи, Латвия решила присоединиться к программе.
Первая партия конфискованных латвийских автомобилей уже прибыла на этой неделе. В дальнейшем планируется передавать по два десятка конфискованных автомобилей каждую неделю.
Первые восемь автомобилей, изъятых в соответствии с новым законом, имели общую стоимость около 18 500 евро или $19 600. За прошедший год организация Twitter Convoy доставила для ВСУ более 1 200 автомобилей, а также передала $2 млн на последующую закупку машин.
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