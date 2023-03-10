Криптовалютный рынок снова "откатывается" назад.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

По мере приближения к концу первого квартала текущего года криптовалютный рынок начинает испытывать некоторые колебания. В середине февраля биткоин достиг своего максимума – более $25 000, но с тех пор он пережил откат. Это привело к тому, что курс первой криптовалюты вернулся практически к той же точке, с которой биткоин вошёл в начало января.

реклама

Сегодня, 10 марта, стоимость биткоина упала ниже $20 000 (-8,3% всего за один день). На момент написания материала криптовалюта торгуется на уровне $19 880. В этом диапазоне биткоин "застрял" уже на несколько месяцев.

Стоит отметить, что неуклонно растёт и индекс доллара. Сегодня утром он составляет 105,277, опираясь на данные портала TradingView. Поскольку между индексом доллара и ценой биткоина существует обратная зависимость (когда один растёт, другой падает), нам известна по крайней мере одна из причин удешевления BTC. Следовательно, если индекс доллара продолжит расти, биткоин может упасть еще ниже: вплоть до $17 000 или $18 000.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Ethereum, вторая по величине криптовалюта по рыночной капитализации, также переживает не лучшие времена. Всего за один день она подешевела на 9,1%, а за последнюю неделю – на 11,2%. При этом текущая стоимость ETH равняется $1 393.

Источник.