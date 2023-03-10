По мере приближения к концу первого квартала текущего года криптовалютный рынок начинает испытывать некоторые колебания. В середине февраля биткоин достиг своего максимума – более $25 000, но с тех пор он пережил откат. Это привело к тому, что курс первой криптовалюты вернулся практически к той же точке, с которой биткоин вошёл в начало января.
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Сегодня, 10 марта, стоимость биткоина упала ниже $20 000 (-8,3% всего за один день). На момент написания материала криптовалюта торгуется на уровне $19 880. В этом диапазоне биткоин "застрял" уже на несколько месяцев.
Стоит отметить, что неуклонно растёт и индекс доллара. Сегодня утром он составляет 105,277, опираясь на данные портала TradingView. Поскольку между индексом доллара и ценой биткоина существует обратная зависимость (когда один растёт, другой падает), нам известна по крайней мере одна из причин удешевления BTC. Следовательно, если индекс доллара продолжит расти, биткоин может упасть еще ниже: вплоть до $17 000 или $18 000.
Ethereum, вторая по величине криптовалюта по рыночной капитализации, также переживает не лучшие времена. Всего за один день она подешевела на 9,1%, а за последнюю неделю – на 11,2%. При этом текущая стоимость ETH равняется $1 393.
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