Закрывать вкладки с такой памятью не придётся вообще.

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Некоторое время назад компания Corsair объявила о пополнении линейки памяти Vengeance – наборе рекордной ёмкостью в 192Gb (4x48Gb) по цене от 725 долларов. Вместе с этим Corsair также выпустила комплект памяти DDR5-7000 C40, доступный в конфигурации 48Gb (2х24Gb) за 285 долларов.

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Комплект памяти CMH48GX5M2B7000C40 от Corsair имеет тайминги 40-52-52-114 и требует напряжения 1,4 В. К сожалению, тайминги сложно назвать самыми лучшими на рынке, поскольку высокопроизводительные комплекты памяти DDR5-7000 обычно имеют значения CL на уровне 34 или 36. Чтобы компенсировать частоту и плотность памяти, Corsair пришлось пожертвовать некоторыми другими элементами.

Комплект памяти объемом 192Gb поставляется в двух вариантах:

Ванильная версия Vengeance – $725

RGB-модель – $750

Надбавка за вариант RGB, как нетрудно догадаться, составляет целых $25.

Важно отметить, что комплект памяти Vengeance 192Gb поставляется только в одном варианте: DDR5-5200. Более низкая частота в данном случае используется для обеспечения максимальной совместимости.

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Правильнее всего использовать оперативную память Corsair DDR5 в связке с новейшими процессоры Intel Raptor Lake или Alder Lake. Пока что, к слову, ни один из процессоров официально не поддерживает более 128Gb памяти. На чипах AMD Ryzen 7000 ОЗУ может работать с проблемами.

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