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OpenAI предупреждает пользователей об опасности ChatGPT и советует быть осторожными
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В личном блоге компания OpenAI – разработчик хитового чат-бота ChatGPT, напомнила, что её цель –обеспечить развитие искусственного интеллекта общего назначения, под которым понимаются системы ИИ, превосходящие человеческий интеллект, а также направить их на благо человечества. Потенциальные преимущества ИИ, как утверждается, огромны: в перспективе он может привести к процветающему миру, совершив революцию в мировой экономике.

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Более того, нейросети могут предложить беспрецедентный уровень когнитивной помощи, которая позволит человеку справиться с любой задачей, что в конечном итоге повысит творческий потенциал и продуктивность. Однако с ИИ связаны и значительные риски. Некоторые социальные потрясения на фоне других чат-ботов мы уже увидели.

В OpenAI говорят, что развитие искусственного интеллекта не может быть остановлено, учитывая потенциальные преимущества, которые он даёт уже сейчас. Поэтому для общества и разработчиков крайне важно сотрудничать с целью снижения рисков и обеспечения использования ИИ только в благих целях.

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Несмотря на неизвестность и препятствия, компания определила несколько основных принципов, которыми она руководствуемся в своей работе: 

  • ИИ должен усилить человеческий потенциал
  • Преимущества ИИ должны стать широко распространёнными и доступными для всех
  • Человечество должно преодолеть страх перед неизвестностью и войти в новую эру технологического прогресса
    Источник.
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#искусственный интеллект #chatgpt #нейросети #openai #чат-боты
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