В личном блоге компания OpenAI – разработчик хитового чат-бота ChatGPT, напомнила, что её цель –обеспечить развитие искусственного интеллекта общего назначения, под которым понимаются системы ИИ, превосходящие человеческий интеллект, а также направить их на благо человечества. Потенциальные преимущества ИИ, как утверждается, огромны: в перспективе он может привести к процветающему миру, совершив революцию в мировой экономике.
реклама
Более того, нейросети могут предложить беспрецедентный уровень когнитивной помощи, которая позволит человеку справиться с любой задачей, что в конечном итоге повысит творческий потенциал и продуктивность. Однако с ИИ связаны и значительные риски. Некоторые социальные потрясения на фоне других чат-ботов мы уже увидели.
В OpenAI говорят, что развитие искусственного интеллекта не может быть остановлено, учитывая потенциальные преимущества, которые он даёт уже сейчас. Поэтому для общества и разработчиков крайне важно сотрудничать с целью снижения рисков и обеспечения использования ИИ только в благих целях.
Несмотря на неизвестность и препятствия, компания определила несколько основных принципов, которыми она руководствуемся в своей работе:
- ИИ должен усилить человеческий потенциал
- Преимущества ИИ должны стать широко распространёнными и доступными для всех
- Человечество должно преодолеть страх перед неизвестностью и войти в новую эру технологического прогресса
Источник.