Ради этого модеры не спали сутками.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

По словам журналиста PC Gamer, недавно он понял, что стать волшебником во вселенной Гарри Поттера – задача далеко не из лёгких. Если с полётами на метле ещё что-то выходит, то правильно и быстро произносить заклинания почти никогда не удаётся. К такому выводу журналист пришел, когда экспериментировал с новым модом для Hogwarts Legacy, который позволяет игрокам произносить заклинания с помощью голоса. К большому сожалению, на данной стадии мод очень требователен к произношению и акценту игрока.

реклама

Поначалу, утверждает журналист, он винил мод в том, что он не распознает его команды корректно, поскольку использует стандартную программу Windows, однако вскоре понял, что проблема в произношении. Действительно эффективные драки начали получаться только тогда, когда журналист замедлил темп и выделял каждый слог в заклинании. Со второй попытки удалось даже правильно произнести непростительное проклятие "Авада Кедавра".

Сейчас у мода есть некоторая задержка между заклинанием и откликом игры, но он всё равно повышает реалистичность до максимума.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Скачать модификацию напрямую с Nexus нельзя, потому что портал не гарантирует её безопасность. Это вовсе не означает, что в ней обязательно будут вирусы, но на всякий случай после установки файл лучше проверить.

Источник.