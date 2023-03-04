По словам журналиста PC Gamer, недавно он понял, что стать волшебником во вселенной Гарри Поттера – задача далеко не из лёгких. Если с полётами на метле ещё что-то выходит, то правильно и быстро произносить заклинания почти никогда не удаётся. К такому выводу журналист пришел, когда экспериментировал с новым модом для Hogwarts Legacy, который позволяет игрокам произносить заклинания с помощью голоса. К большому сожалению, на данной стадии мод очень требователен к произношению и акценту игрока.
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Поначалу, утверждает журналист, он винил мод в том, что он не распознает его команды корректно, поскольку использует стандартную программу Windows, однако вскоре понял, что проблема в произношении. Действительно эффективные драки начали получаться только тогда, когда журналист замедлил темп и выделял каждый слог в заклинании. Со второй попытки удалось даже правильно произнести непростительное проклятие "Авада Кедавра".
Сейчас у мода есть некоторая задержка между заклинанием и откликом игры, но он всё равно повышает реалистичность до максимума.
Скачать модификацию напрямую с Nexus нельзя, потому что портал не гарантирует её безопасность. Это вовсе не означает, что в ней обязательно будут вирусы, но на всякий случай после установки файл лучше проверить.
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