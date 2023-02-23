Компания GALAX сегодня выпустила новую оперативную память стандартна DDR5-8000 HOF Pro, предназначенную для процессоров Intel 700-й серии. Данный комплект, специально созданный для экстремального разгона, принадлежит к серии GALAX HOF (Hall of Fame). Как и графические процессоры HOF, память получила белый корпус, что является редкостью среди нынешних вариантов DDR5.
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Компания предлагает три комплекта памяти, каждый объемом 2х16Gb, работающие на следующих тактовых частотах:
- 7200 МГц
- 7600 МГц
- 8000 МГц
О поддержке AMD EXPO пока ничего не упоминается. Стоит отметить, что процессоры Ryzen 7000 настолько быструю память могут не вытянуть.
GALAX подтверждает, что комплект 7200 МГц будет иметь тайминги 36-36-46-116. Тактовые частоты 7600 МГц и 8000 МГц потребуют напряжения в 1,5 вольт, тогда как младший набор 7200 МГц работает при напряжении 1,45 вольт.
GALAX также поделилась фотографиями того же комплекта памяти, но уже выполненного в чёрном цвете. Прежде чем сделать заказ, рекомендуется проверить, какая цветовая гамма больше подходит компьютеру, в котором будет стоять память. Вероятнее всего, чёрным и белым цветом GALAX ограничится. Все три комплекта GALAX DDR5 HOF идут с продвинутой RGB-подсветкой.
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