В соответствии с информацией, опубликованной Bloomberg, международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружило в Иране обогащённый до 84% уран на прошлой неделе. Такой уровень обогащения урана на 6% ниже уровня, необходимого для создания ядерного оружия. Сам Тегеран ранее предоставил данные международным наблюдателям, заявляя, что местные центрифуги способны обогащать уран только до уровня 60%.
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Специалисты МАГАТЭ будут выяснять, является ли производство урана, обогащённого до такого уровня, преднамеренным. Как сообщает Bloomberg, международная организация уже второй раз за последний месяц наблюдает "подозрительную деятельность", связанную с обогащением.
В январе делегация МАГАТЭ провела необъявленную инспекцию завода в Фордо и высказала критику в адрес Ирана за незадекларированное изменение работы двух каскадов центрифуг IR-6, которые обогащают уран до уровня 60%. Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что доклад МАГАТЭ основан на устаревшей информации.
В свете последних отчётов о подозрительной деятельности, связанной с обогащением урана, существует риск усиления международной напряжённости в отношении Ирана. Это может привести к ужесточению санкций со стороны мировых лидеров и повышению вероятности конфликта в регионе. Пока не ясно, какие дальнейшие действия планируются МАГАТЭ или другими международными организациями в связи с данными разработками.