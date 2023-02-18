Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
Gigabyte запускает новую разогнанную RTX 4090 AERO OC: мощная и бесшумная
Карта идёт с 4-летней гарантией.
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Компания Gigabyte Technology Co., Ltd, ведущий производитель игрового оборудования премиум-класса, объявила о выпуске своей новейшей видеокарты GeForce RTX 4090 AERO OC 24G. Эта видеокарта работает на базе передовой архитектуры NVIDIA Ada Lovelace и ориентирована на пользователей, предпочитающих серебристо-белый дизайн. GeForce RTX 4090 AERO OC 24G с улучшенными характеристиками призвана обеспечить непревзойдённую производительность для создателей контента и геймеров.

реклама

В отличие от типичных игровых видеокарт, которые подчёркивают тёмный чёрный цвет, AERO OC предлагает другой стиль, демонстрируя матовую металлическую отделку, которая придаёт чипам серии одновременно модный и высокотехнологичный вид. Логотип на боковой стороне видеокарты также выполнен из специального материала, который может отображать различные радужные узоры под разными углами. Логотип имеет встроенный эффект RGB-подсветки, настраиваемый с помощью программы Gigabyte Control Center.

Видеокарта GeForce RTX 4090 AERO OC 24G использует систему охлаждения WINDFORCE:

  • Три уникальных вентилятора с лопастями, вращающимися попеременно
  • Большая испарительная камера с прямым контактом с GPU
  • Композитные медные тепловые трубки

Конструкция Dual BIOS обеспечивает бесшумный режим, позволяя пользователю работать в более тихой среде. Бесшумный режим обеспечивает более низкий уровень шума без ущерба для производительности.

рекомендации
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
13700K дешевле 40 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
12900K за 40тр с началом в Ситилинке

Чтобы обеспечить лучший игровой опыт, видеокарты серии AERO, включая GeForce RTX 4090 AERO OC 24G, GeForce RTX 4080 16GB AERO OC и GeForce RTX 4070 Ti AERO OC 12G поставляются с 4-летней гарантией.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #видеокарты #gigabyte #rtx 4090 #rtx 40 #ada lovelace #rtx 4000
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

GIGABYTE выпустила серебристо-белую GeForce RTX 4090 AERO OC
Vastarmor показала уникальную видеокарту Radeon RX 7900 XT Starry Sky
RX 7900 XT уже стоит $849 – это самая низкая цена с момента релиза
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин назвал главную слабость ЧВК "Вагнер" на Украине
20
Основатель ЧВК Вагнера подтвердил, что его подразделение самое результативное на всей линии фронта
36
Батальон "Ахмат" передаст подарок для бойцов ЧВК "Вагнер"
7
Биткоин достиг максимальной цены почти в 25000 долларов с августа
10
Пригожин пообещал добыть боеприпасы для ЧВК "Вагнер" любой ценой
10
Роботакси от Amazon появилось на дорогах общего пользования
+
Макрон обвинил Россию в эскалации конфликта и отверг возможность переговоров
6
После заявлений о взломе игры Hogwarts Legacy, хакершу EMPRESS заблокировали на Reddit
51
Армия США устанавливает на Abrams M1A2 систему управления огнем с ИИ и сокращает экипаж до 2 человек
9
ЧВК «Вагнер» публично попросили Минобороны России помочь с боеприпасами
47
Предприятие "Газпром нефть" теперь имеет право создать собственную ЧВК
4
Курс упал до 75 руб за доллар, ключевую ставку оставили без изменений, а товары дорожают
3
Россия и Индия обсуждают вопрос создания истребителей Су-57 и Су-75 Checkmate на мощностях HAL
+
МО РФ рассказало о целях вчерашнего ракетного удара по территории Украины
6
4 ожидаемых проекта Apple буксуют из-за технических проблем
+
Больше 100 смартфонов Xiaomi получат новую прошивку MIUI 14 – финальный список февраль 2023г
8
Власти Германии предлагают передать Украине самый мощный танк на планете – Пантера со 130-мм пушкой
6
Украинские власти призвали жителей Бахмута (Артёмовска) немедленно эвакуироваться
7
Бывший президент Грузии допустил участие страны в военном конфликте на стороне России
2
Razer представила игровую клавиатуру BlackWidow V4 Pro с обновлённым диском управления
3

Популярные статьи

Власти Германии просят проходящих обучение украинских танкистов не рисовать свастику на Leopard 2
16
Пентагон "крайне обеспокоен" растущей мощью Военно-воздушных сил Китая - Asia Times
7
10 полезных программ для Windows 10 и Windows 11, которые стоит попробовать в 2023 году
12
"Мощный, быстрый, всевидящий" - англичане и немцы договорились о производстве танков Challenger 3
6
Как в США потратили на ракеты $1.5 млн, сбивая метеозонды, запущенные американскими школьниками
7
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Февраль)
9
Как я выбирал между AMD Radeon RX 7900 XTX и NVIDIA GeForce RTX 4090
180
О GeForce GTX 760 в 2023 году
15
Халява для Steam - разблокируем платные DLC при помощи CreamAPI
14
И еще раз про разгон видеокарт от NVidia
7

Сейчас обсуждают

foetopsy
18:26
Че за помойка на оверах в новостях уровня первых каналов!? Вам пабликов в телеге Зиганутых мало!?
Евгений Пригожин - ЧВК "Вагнер" это частная армия, которая будет действовать по всему миру
Эовейн Триада
18:22
Был E8500, ничего разгон не давал, так баловство. Пока процессор был актуален хватало стока с запасом, карты тогда были слабые, 120Гц мониторов не было. Когда он устарел, уже вышли Сандики, которые на...
И еще раз про разгон видеокарт от NVidia
Эовейн Триада
18:20
Да это не буст никакой, формально так называется, а реально базовых же нет никогда частот, даже в Фурмарке выше. Могли бы думаю и сделать даже одну макс частоту, как раньше было, но видимо такой прыга...
И еще раз про разгон видеокарт от NVidia
Midnight Sun
18:19
Они и сейчас это делают
Россия вынудила американских газовщиков продавать газ себе в убыток
Павел Бурматов
18:19
Этой байкой про бан пугают уже примерно лет 10. Никого никогда не банило. В теории могут, но на практике, если столько лет не банили, то и не будут. Компания Valve явно об этом знает, но ничего делает...
Халява для Steam - разблокируем платные DLC при помощи CreamAPI
Buch Man
18:18
Скабеева симоньян и соловьев главные наши пропагандисты страны а кто еще должен был сказать по вашему?))
В России "привязали" противотанковую гранату к скоростному дрону и показали видео c испытаний
MaxA
18:17
Жесть конечно, даже при Союзе урок и воров не героизировали. Пригожина в президенты! ))))
Евгений Пригожин опроверг заявления Макрона, о принадлежности ЧВК Вагнер к армии России
deema35
18:16
Кстати а ведь страны НАТО пришли к выводу что танки на поле боя это "умирающий" вид оружия, который скоро исчезнет поскольку не может противостоять авиации и артиллерии. Но Немцы создают новый танк, А...
"Мощный, быстрый, всевидящий" - англичане и немцы договорились о производстве танков Challenger 3
Xmast
18:15
Т.е. по другому говоря теперь нужно не столько уметь разгонять. А нужно добиться минимальной температуры. Все остальное уже встроили в биосы за нас. На самом деле это имеет даже больше плюсов. А задач...
И еще раз про разгон видеокарт от NVidia
Neur
17:53
Жаль, 2-я дивижка уже себя изжила, хочется чего-то нового...
В ближайшее время The Division 3 не будет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем