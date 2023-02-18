Карта идёт с 4-летней гарантией.

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Компания Gigabyte Technology Co., Ltd, ведущий производитель игрового оборудования премиум-класса, объявила о выпуске своей новейшей видеокарты GeForce RTX 4090 AERO OC 24G. Эта видеокарта работает на базе передовой архитектуры NVIDIA Ada Lovelace и ориентирована на пользователей, предпочитающих серебристо-белый дизайн. GeForce RTX 4090 AERO OC 24G с улучшенными характеристиками призвана обеспечить непревзойдённую производительность для создателей контента и геймеров.

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В отличие от типичных игровых видеокарт, которые подчёркивают тёмный чёрный цвет, AERO OC предлагает другой стиль, демонстрируя матовую металлическую отделку, которая придаёт чипам серии одновременно модный и высокотехнологичный вид. Логотип на боковой стороне видеокарты также выполнен из специального материала, который может отображать различные радужные узоры под разными углами. Логотип имеет встроенный эффект RGB-подсветки, настраиваемый с помощью программы Gigabyte Control Center.

Видеокарта GeForce RTX 4090 AERO OC 24G использует систему охлаждения WINDFORCE:

Три уникальных вентилятора с лопастями, вращающимися попеременно

Большая испарительная камера с прямым контактом с GPU

Композитные медные тепловые трубки

Конструкция Dual BIOS обеспечивает бесшумный режим, позволяя пользователю работать в более тихой среде. Бесшумный режим обеспечивает более низкий уровень шума без ущерба для производительности.

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Чтобы обеспечить лучший игровой опыт, видеокарты серии AERO, включая GeForce RTX 4090 AERO OC 24G, GeForce RTX 4080 16GB AERO OC и GeForce RTX 4070 Ti AERO OC 12G поставляются с 4-летней гарантией.