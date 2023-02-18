Компания Gigabyte Technology Co., Ltd, ведущий производитель игрового оборудования премиум-класса, объявила о выпуске своей новейшей видеокарты GeForce RTX 4090 AERO OC 24G. Эта видеокарта работает на базе передовой архитектуры NVIDIA Ada Lovelace и ориентирована на пользователей, предпочитающих серебристо-белый дизайн. GeForce RTX 4090 AERO OC 24G с улучшенными характеристиками призвана обеспечить непревзойдённую производительность для создателей контента и геймеров.
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В отличие от типичных игровых видеокарт, которые подчёркивают тёмный чёрный цвет, AERO OC предлагает другой стиль, демонстрируя матовую металлическую отделку, которая придаёт чипам серии одновременно модный и высокотехнологичный вид. Логотип на боковой стороне видеокарты также выполнен из специального материала, который может отображать различные радужные узоры под разными углами. Логотип имеет встроенный эффект RGB-подсветки, настраиваемый с помощью программы Gigabyte Control Center.
Видеокарта GeForce RTX 4090 AERO OC 24G использует систему охлаждения WINDFORCE:
- Три уникальных вентилятора с лопастями, вращающимися попеременно
- Большая испарительная камера с прямым контактом с GPU
- Композитные медные тепловые трубки
Конструкция Dual BIOS обеспечивает бесшумный режим, позволяя пользователю работать в более тихой среде. Бесшумный режим обеспечивает более низкий уровень шума без ущерба для производительности.
Чтобы обеспечить лучший игровой опыт, видеокарты серии AERO, включая GeForce RTX 4090 AERO OC 24G, GeForce RTX 4080 16GB AERO OC и GeForce RTX 4070 Ti AERO OC 12G поставляются с 4-летней гарантией.