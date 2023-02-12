Ещё в конце января стало известно, что ведётся разработка некоего ColaPhone. Кто его разрабатывает и какая модель будет использоваться в качестве базы, удалось выяснить лишь спустя время. Вчера китайская компания Realme официально подтвердила, что скоро выпустит Realme 10 Pro Coca-Cola Edition. Увы, смартфон выйдет ограниченным тиражом: всего 1 тыс. штук.
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Сообщается, что смартфон получит 8Gb оперативной памяти и до 128Gb встроенной. В коробке будет находиться фирменная булавка для открытия слота с SIM-картой в виде крышки от Coca-Cola, наклейки, уникальный порядковый номер (от 01 до 1000), кот Realmeow, являющийся талисманом Realme и, собственно, сам ColaPhone. Всё это будет доступно всего за 255 долларов.
Среди уникальных функций данной модели можно отметить настраиваемую зарядку (имитация наполнения бутылки напитком Coca-Cola), фирменные обои, которые при помощи движения руки можно "вспенить" и уведомления со звуком открывающейся бутылки Cola. Никаких других подробностей о девайсе китайская компания пока не раскрыла. Когда он появится и как его можно будет приобрести, тоже неизвестно. Скорее всего, из-за ажиотажа и ограниченного тиража Realme 10 Pro Coca-Cola Edition достанется единицам.