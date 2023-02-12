Цена многим покажется весьма доступной.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Ещё в конце января стало известно, что ведётся разработка некоего ColaPhone. Кто его разрабатывает и какая модель будет использоваться в качестве базы, удалось выяснить лишь спустя время. Вчера китайская компания Realme официально подтвердила, что скоро выпустит Realme 10 Pro Coca-Cola Edition. Увы, смартфон выйдет ограниченным тиражом: всего 1 тыс. штук.

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Сообщается, что смартфон получит 8Gb оперативной памяти и до 128Gb встроенной. В коробке будет находиться фирменная булавка для открытия слота с SIM-картой в виде крышки от Coca-Cola, наклейки, уникальный порядковый номер (от 01 до 1000), кот Realmeow, являющийся талисманом Realme и, собственно, сам ColaPhone. Всё это будет доступно всего за 255 долларов.

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Среди уникальных функций данной модели можно отметить настраиваемую зарядку (имитация наполнения бутылки напитком Coca-Cola), фирменные обои, которые при помощи движения руки можно "вспенить" и уведомления со звуком открывающейся бутылки Cola. Никаких других подробностей о девайсе китайская компания пока не раскрыла. Когда он появится и как его можно будет приобрести, тоже неизвестно. Скорее всего, из-за ажиотажа и ограниченного тиража Realme 10 Pro Coca-Cola Edition достанется единицам.