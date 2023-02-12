Предположительно, он тоже принадлежал Китаю.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Около недели назад началась причудливая история с китайскими аэростатами: первый, по словам МИД КНР, случайно занесло на территорию США из-за ветра, второй недавно заметили в небе над Латинской Америкой, а третий был недавно сбит вооруженными силами США.

реклама

Первый летательный аппарат, который был сбит по приказу президента США Джо Байдена, как утверждалось, собирал важные военные данные с американских баз. Сбитый позавчера воздушный шар, отмечает агентство Reuters, ссылаясь на представителя Белого дома, пока не удалось идентифицировать, чтобы выяснить, какой конкретно стране он принадлежал. Детали будут установлены после сбора всех обломков.

Уточняется, что воздушный шар, на этот раз существенно более маленького размера по сравнению с другими аэростатами, находился на высоте 12 км над Аляской и мешал полётам гражданской авиации, в связи с чем США закрыли часть воздушного пространства и сбили летательный аппарат с земли.

рекомендации 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 3080 остается дешевле 70тр несмотря на курс 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам -19% на 13900KF - цены рухнули 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -17% на RTX 4070 Ti в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

В МИДе Китая, напомним, на сбитие первого шара отреагировали резко негативно, назвав это намеренной провокацией и эскалацией конфликта между двумя странами. В США тогда отметили, что шар следил за военными базами и угрожал национальной безопасности Америки, поэтому иного выхода, кроме как его сбить, попросту не осталось.