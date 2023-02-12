Около недели назад началась причудливая история с китайскими аэростатами: первый, по словам МИД КНР, случайно занесло на территорию США из-за ветра, второй недавно заметили в небе над Латинской Америкой, а третий был недавно сбит вооруженными силами США.
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Первый летательный аппарат, который был сбит по приказу президента США Джо Байдена, как утверждалось, собирал важные военные данные с американских баз. Сбитый позавчера воздушный шар, отмечает агентство Reuters, ссылаясь на представителя Белого дома, пока не удалось идентифицировать, чтобы выяснить, какой конкретно стране он принадлежал. Детали будут установлены после сбора всех обломков.
Уточняется, что воздушный шар, на этот раз существенно более маленького размера по сравнению с другими аэростатами, находился на высоте 12 км над Аляской и мешал полётам гражданской авиации, в связи с чем США закрыли часть воздушного пространства и сбили летательный аппарат с земли.
В МИДе Китая, напомним, на сбитие первого шара отреагировали резко негативно, назвав это намеренной провокацией и эскалацией конфликта между двумя странами. В США тогда отметили, что шар следил за военными базами и угрожал национальной безопасности Америки, поэтому иного выхода, кроме как его сбить, попросту не осталось.