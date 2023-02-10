Это никогда не входило в интересы компании.

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Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Как известно, уже почти год компания SpaceX обеспечивает украинскую армию спутниковым интернетом Starlink с безграничным покрытием. Ранее сообщалось, что когда других видов связи на поле боя нет, ВСУ используют его в качестве основного способа управления электронными приборами, в том числе и беспилотниками. Вчера утром президент SpaceX Гвинн Шотвелл отметила, что спутниковый интернет Starlink, который должен был только обеспечивать ВСУ хорошую связь, изначально не предназначался в качестве оружия.

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Как заявляют в компании, управление дронами не было прописано в договорах и не поддерживается высшим руководством SpaceX, т.к. компания никогда не позиционировала себя в качестве "военного производителя". По словам Шотвелл, SpaceX имеет полный инструментарий, чтобы ограничить ВСУ в использовании Starlink для управления дронами. Более того, компания уже предприняла все необходимые шаги. Какие именно, к большому сожалению, не уточняется.

Президент SpaceX добавила, что Starlink должен применяться исключительно в гуманитарных целях: обеспечивать стабильным интернетом больницы, детские дома, банки, инфраструктуру и всех, кому он требуется. На вопрос, знала ли она, что украинские военные используют его для связи, генеральный директор ответила положительно: против этого лично она ничего не имеет.

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Напомним, что когда в конце прошлого года у ВСУ наблюдались проблемы со Starlink, которые могли быть связаны с частичными отключениями, чёткого ответа на вопрос о причинах неполадок дано не было.

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