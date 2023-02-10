Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
SpaceX запретила ВСУ использовать спутниковый интернет Starlink в наступательных целях
Это никогда не входило в интересы компании.
рекомендации
-20% на 4070 Ti в Ситилинке
Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
3060 дешевле 30тр в Ситилинке

Как известно, уже почти год компания SpaceX обеспечивает украинскую армию спутниковым интернетом Starlink с безграничным покрытием. Ранее сообщалось, что когда других видов связи на поле боя нет, ВСУ используют его в качестве основного способа управления электронными приборами, в том числе и беспилотниками. Вчера утром президент SpaceX Гвинн Шотвелл отметила, что спутниковый интернет Starlink, который должен был только обеспечивать ВСУ хорошую связь, изначально не предназначался в качестве оружия.

реклама

Как заявляют в компании, управление дронами не было прописано в договорах и не поддерживается высшим руководством SpaceX, т.к. компания никогда не позиционировала себя в качестве "военного производителя". По словам Шотвелл, SpaceX имеет полный инструментарий, чтобы ограничить ВСУ в использовании Starlink для управления дронами. Более того, компания уже предприняла все необходимые шаги. Какие именно, к большому сожалению, не уточняется.

Президент SpaceX добавила, что Starlink должен применяться исключительно в гуманитарных целях: обеспечивать стабильным интернетом больницы, детские дома, банки, инфраструктуру и всех, кому он требуется. На вопрос, знала ли она, что украинские военные используют его для связи, генеральный директор ответила положительно: против этого лично она ничего не имеет.

рекомендации
-17% на RTX 4070 Ti в Ситилинке
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
-19% на 13900KF - цены рухнули
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

Напомним, что когда в конце прошлого года у ВСУ наблюдались проблемы со Starlink, которые могли быть связаны с частичными отключениями, чёткого ответа на вопрос о причинах неполадок дано не было.
Источник.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#илон маск #spacex #starlink #спутниковый интернет #spacex starlink #илон маск starlink
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

SpaceX: Украина нарушила соглашение, используя Starlink в качестве оружия
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинцы начали использовать российский высокоточный боеприпас "Краснополь" и показали видео
9
Западные СМИ сообщают о подготовке ВС РФ масштабного наступления с участием колоссального количества бронетехники и авиации
6
ЧВК «Вагнер» больше не набирает заключённых, а Пригожин совершил боевой вылет на самолёте СУ-24
17
Смартфон Realme GT Neo 5 представлен с зарядкой мощностью 240 Вт
1
США разместили эсминец с ракетами Tomahawk на расстоянии удара по Крыму и Донбассу
20
Боксер Александр Усик высказался об участии России на Олимпиаде «Париж-2024»
13
С начала СВО в акватории Черного моря впервые появился ударный корабль ВМС США
4
Навязчивая реклама в Windows 10 стала работать как вирус-вымогатель, требуя данных банковской карты
3
Раскрыта европейская цена и время запуска Xiaomi 13 Lite
+
Появились кадры применения танка Т-14 «Армата» в зоне СВО
+
Номенклатура военных поставок Украине меняется для возвращения украинских территорий - Блинкен
4
Atomic Heart вызывает оппозицию у украинских блогеров из-за восхваления коммунизма и женских тел
21
Европа де-факто разрешила России обходить потолок цен на нефть
3
От американских гаубиц M101 запорожское направление "обеззаразил" отечественный комплекс Пенициллин
+
Аэростат из КНР висел долгое время над объектами и сделал более детальные снимки, чем спутник
5
CATL удалось увеличить свою долю рынка тяговых аккумуляторов до 37%
+
В России создали гранаты, способные защитить бойцов и технику от управляемых ракет
1
Илон Маск запретил использовать Starlink в военных целях в Украине – запускать дроны уже нельзя
4
Le Figaro: Российский робот «Маркер» не сможет справиться с танками Leopard или Abrams
32
Акции Google потеряли более 100 миллиардов долларов после того, как чат-бот Бард дал ложный ответ
5

Популярные статьи

Подробно об уникальной снайперской винтовке ОРСИС Т-5000, имеющей охотничий вариант за 400 000р
30
Устанавливаем и тестируем облегченную версию Windows 11 Tiny11 — похоже, это идеальная Windows 11
29
Пентагон готовится к войне с Китаем: ВВС США строят беспилотные самолеты заправщики нового поколения
5
Вместо истребителей F-16 Англия даст Украине старые Тайфуны, которые не пригодны для боевых условий
6
Heroes of Might and Magic III - игра на все времена с большой буквы, которая актуальна до сих пор
35
Обзор Gigabyte APP Center: Как Gigabyte навязывает проблемную утилиту пользователям Windows 10/11
8
Истребитель МиГ-29К производства РФ впервые совершил посадку на авианосец Vikrant ВМС Индии — Видео
3
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio
24
10 причин почему опыт игры на ПК лучше, чем опыт игры на консолях
17
ChatGPT от OpenAI - невероятный прорыв или угроза для рабочих мест
11

Сейчас обсуждают

warmuza
23:28
ссанина
Curiosity нашел доказательство существования на Марсе озер и рек в далеком прошлом
IO_OI
23:10
Спрос на RTX 4xxx минимальный. Карты лежат пылятся.
Почему флагманы AMD и NVIDIA лучше обходить стороной, а GeForce RTX 4070 Ti не стоит 80 000р
FelsheR-BAN100567
23:05
В таком наряде челобитную царю подавать?) Ось це культура! Хоть носки пошёл поменял?
Зеленский не знал, что обучаться управлению истребителем Typhoon нужно 3 года
matocob
23:04
Строго говоря, это уже не прототип, а предсерийный образец 4-й ревизии. Всего было выпущено 5 ревизий Voodoo5 6000 общим числом около 100 шт. Intel Revision 1 (model 1000–1900) HiNT Revision 2 (model ...
MSI показала уникальный компьютер-наклейку, который можно приклеить к монитору
Александр Казаков
23:04
А как применять незнакомой оружие?! Может этих снарядов всего с десяток взяли и хохлы тупо выясняют их реальные ТТХ?
Украинцы начали использовать российский высокоточный боеприпас "Краснополь" и показали видео
Олег
23:03
Как тебе такое зеленский
SpaceX: Украина нарушила соглашение, используя Starlink в качестве оружия
motorocker1977
23:01
Оружейное лобби, в правительстве асашай, не даст ходу этой резолюции.
Конгрессмены США внесли резолюцию с требованием прекратить оказывать военную и финансовую помощь Украине
REY_B_
22:58
"продвинутый внешний аудио-блок ROG Strix Hive" Ну может быть хоть рынок компьютерных звуковых карт возродиться. Лет 10 уже ничего заметно нового. Сегмент мёртв, а спрос есть и растёт. Т.к. многие бло...
Дополнительную плату с одной из микросхем чипсета Asus ROG Strix X670E-I показали на фото
matocob
22:55
Некоторые чудики на сайт overclockers.ru ходят чтобы пообсуждать автомобили, кресла, акустику, словом, всё, что не имеет никакого отношения к основной тематике ресурса... 3dfx - пионер 3D-графики, а V...
Редкая карта 3dfx Voodoo 5 6000 продается на аукционе Ebay за 14100 долларов США
Artur Markaryan
22:54
Да чего тут такого, сейчас куча мини itx корпусов с сэндвич компоновкой куда спокойно влезают 4080-4090 спокойно, причем в воздушном охлаждении
Энтузиаст смог уместить RTX 4090 в корпус Mini-ITX
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем