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Kachka За пост начислено вознаграждение
В новой куртке от Volleback не удастся замёрзнуть и в -180°С
На Земле таких температур пока что нет.
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Как утверждают китайские СМИ, недавно удалось создать зимнюю куртку для самых экстремальных температур. Сообщается, что Titan Fleece от Volleback предназначена для холодных мест, где обычные термо вещи не справляются. По данным источников, куртка сделана из настолько особого состава, что в ней замёрзнуть не удастся даже на ледяном Титане или на спутниках Сатурна. Предмаксимальная температура, которую способна выдержать Titan Fleece – это около -180°С.

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Благодаря своему составу куртка от Volleback, которую тяжело отличить от обычной зимней одежды, может называться не только самой тёплой, но ещё и самой прочной курткой в мире. Состоит Titan Fleece из нескольких слоёв:

  • Слой 1: 60% Dyneema, 35% полиэстер, 5% эластан
  • Слой 2: 100% полиамид
  • Слой 3: 100% полиэстер

Наибольшую защиту от холода даёт именно материал Dyneema, представляющий собой волокно высокомолекулярного полиэтилена, в разы более устойчивое к ультрафиолетовым лучам, химикатам и температуре, чем любые другие материалы.

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В комплекте у куртки полный набор приспособлений: несколько карманов, магнитная молния, пара отсеков для различных устройств и даже место для карабина на тот случай, если владельцу захочется отправиться в ней в горы. Стоимость модели составит 995 фунтов стерлингов (85 тыс. рублей).

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#куртки
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