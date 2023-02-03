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Новая геймерская мышка Razer Viper Mini Signature Edition за $280 будет весить всего 49 грамм
Она станет самой лёгкой мышкой из существующих.
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Вчера компания Razer анонсировала свою самую лёгкую игровую мышь под названием Viper Mini Signature Edition. Весит она всего 49 г, что делает ее на 16% легче, чем Viper V2 Pro – прошлая модель. Таким образом Viper Mini Signature станет самой лёгкой мышкой для гейминга из всех существующих на данный момент.

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Сообщается, что в мыши используется экзоскелет из магниевого сплава с наполовину полым внутренним пространством. Разработчики мышки, в частности руководитель отдела промышленного дизайна Razer Чарли Болтон, утверждают, что с Viper Mini Signature они хотели выйти за рамки традиционного дизайна, в связи с чем им был нужен невероятно прочный и одновременно лёгкий материал. До магниевого сплава корпус мыши создавался из пластмассы, углеродного волокна и даже титана.

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По словам представителей Razer, новая мышь использует самую быструю беспроводную технологию и будет одной из самых эффективных в своём роде. Внутри Viper Mini Signature сокрыт оптический датчик Razer Focus Pro 30K и переключатели Gen-3. Время работы при полной зарядке за менее чем 90 минут составляет около 60 часов. Поддержка USB-C имеется. Стоимость мышки не превысит 280 долларов.
Источник.

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