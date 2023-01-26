Спорную функцию можно активировать одним словом в коде.

Пару лет назад группа подростков взломала популярную социальную сеть микроблогов Twitter, в результате чего получила неограниченный доступ к публикациям таких известных личностей, как Илон Маск, Джо Байден, Дональд Трамп, Барак Обама и пр. После длительного расследования компания пообещала, что разработает специальную программу, которая будет основой для целой системы комплексной защиты пользовательских данных. Как Twitter справилась с задачей, решила недавно проверить Федеральная торговая комиссия США, также именуемая просто FTC.

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Результаты проверки огорчили: по данным бывшего сотрудника соц. сети, который пожелал выступить в роли анонимного информатора перед Конгрессом США, у любого инженера, работающего в Twitter, есть некий бэкдор c громким и говорящим названием "GodMode". Он позволяет получить доступ к любому аккаунту, зарегистрированному в Twitter, и написать с него абсолютно любой пост. О том, что сообщение опубликовал не владелец аккаунта, никто и никогда не узнает.

Сообщается, что данная программа доступна всем сотрудникам, если они хотят иметь её на своём ноутбуке. Запускается "GodMode" (режим бога) изменением команды False на True в коде. Перед открытием т.н. режима бога появляется плашка со следующим текстом: "Подумайте, прежде чем это делать". Никакой контроль над использованием режима бога компанией не ведётся. Узнать, кто и когда им пользовался, соответственно, нельзя.

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После того как данные сведения были обнародованы в Конгрессе, FTC приняла дополнительные меры и будет лично вести дело с Twitter, пока не выяснятся все обстоятельства.