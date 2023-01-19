Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090, как известно, является сегодня самым мощным графическим процессором на рынке. Именно из-за чрезвычайной мощности карты сложно найти модель, которая бы занимала меньше 4-х слотов расширения. Однако пользователю Reddit с ником BottleneckEvader это всё-таки удалось.
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В его распоряжении оказалась уникальная GeForce RTX 4090 с турбинным типом охлаждения за 2 675 долларов, что даже дороже самой топовой модели с разгоном от MSI. Приобрёл нестандартную видеокарту пользователь по двум причинам: во-первых, огромная модель от MSI попросту не влезет в его скромный корпус ПК, а во-вторых, он хотел показать общественности несколько тестов турбинной RTX 4090.
Сообщается, что видеокарта, вследствие своего необычного дизайна системы охлаждения, пришла в белой коробке без каких-либо логотипов и названий. Причина: NVIDIA считает, что одна турбина не справится с производительностью RTX 4090, поэтому гарантия на такие устройства обычно не распространяется.
Во время тестов пользователь убедился, что его чип с турбиной не предназначен для современных игр: потребление ограничено 450W, а при нагрузках видеокарта работает настолько громко (около 5 200 оборотов вентилятора), что пришлось использовать наушники с шумоподавлением. Температура графического чипа достигает 78°С. Температура памяти – 98°С. В бенчмарке 3DMark Time Spy чип набрал 35 908 баллов без разгона и 36 956 с разгоном.
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