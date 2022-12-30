Год обещает быть продуктивным.

2022 г. медленно подходит к концу. Уже завтра наступит его последний день, в связи с чем ежедневно итоги в разных областях подводят руководители компаний, игровые журналисты и даже инсайдеры. Так, сегодня игровой журналист и известный инсайдер Том Хендерсон поделился своими прогнозами на 2023 г. По его словам, можно ожидать минимум пять интересных событий.

реклама

Project KeystoneПо слухам, Project Keystone – облачная приставка от Microsoft, над которой компания работает уже несколько лет подряд, однако пока что результаты неутешительны. На текущем этапе её сборка получается слишком дорогой для обычных пользователей. Инсайдер предполагает, что консоль анонсируют в 2023 г., а выпустят – в 2024 г.

Новая PlayStation 5

Утверждается, что выход новой версии PlayStation 5 состоится в 2023 г., причём в первой его половине. Дисковод у неё будет съёмный, в отличие от существующих сегодня устройств.

Grand Theft Auto 6

В 2023 г., уверен Хендерсон, компания Rockstar Games покажет первый трейлер Grand Theft Auto 6 – игры, которая, вероятно, станет самым крупным проектом за всю историю индустрии.

Преемник Nintendo Switch

На возможный релиз преемника Switch, сообщает инсайдер, указывают следующие факторы:

В марте консоли исполняется 6 лет (среднестатистический срок смены поколений)

Недавняя отмена Pro-версии.

рекомендации RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр Теперь 4080 значительно дешевле 3090 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Microsoft и Activision

Последний прогноз необычный, потому что он в принципе не является прогнозом. Хендерсон заявляет, что Microsoft либо купит Activision Blizzard, либо нет: окончательный ответ будет известен к середине 2023 года.