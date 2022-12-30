2022 г. медленно подходит к концу. Уже завтра наступит его последний день, в связи с чем ежедневно итоги в разных областях подводят руководители компаний, игровые журналисты и даже инсайдеры. Так, сегодня игровой журналист и известный инсайдер Том Хендерсон поделился своими прогнозами на 2023 г. По его словам, можно ожидать минимум пять интересных событий.
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Project KeystoneПо слухам, Project Keystone – облачная приставка от Microsoft, над которой компания работает уже несколько лет подряд, однако пока что результаты неутешительны. На текущем этапе её сборка получается слишком дорогой для обычных пользователей. Инсайдер предполагает, что консоль анонсируют в 2023 г., а выпустят – в 2024 г.
Новая PlayStation 5
Утверждается, что выход новой версии PlayStation 5 состоится в 2023 г., причём в первой его половине. Дисковод у неё будет съёмный, в отличие от существующих сегодня устройств.
Grand Theft Auto 6
В 2023 г., уверен Хендерсон, компания Rockstar Games покажет первый трейлер Grand Theft Auto 6 – игры, которая, вероятно, станет самым крупным проектом за всю историю индустрии.
Преемник Nintendo Switch
На возможный релиз преемника Switch, сообщает инсайдер, указывают следующие факторы:
- В марте консоли исполняется 6 лет (среднестатистический срок смены поколений)
- Недавняя отмена Pro-версии.
Microsoft и Activision
Последний прогноз необычный, потому что он в принципе не является прогнозом. Хендерсон заявляет, что Microsoft либо купит Activision Blizzard, либо нет: окончательный ответ будет известен к середине 2023 года.