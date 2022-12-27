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AMD: 110°С для RX 7900 XTX – нормальные температуры
Деньги за перегрев возвращать отказались.
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Пару дней назад мы писали, что новые видеокарты Radeon RX 7900 XT и Radeon RX 7900 XTX (только эталонные модели) страдают от троттлинга: во время того как чип нагревается до чересчур высоких температур, его частоты начинают постепенно снижаться, вследствие чего падает производительность в играх, а количество кадров, соответственно, не радует, учитывая что это топовый ускоритель.

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По данным некоторых пользователей, разница между средними и пиковыми температурами у Radeon RX 7900 XTX может доходить до впечатляющих 53°С, но в самой компании AMD это не считают чем-то категорически опасным для геймеров. Когда о проблеме только стало известно, представитель компании пообещал в проблеме разобраться. Очевидно, что расследование таки провели. Итог: пользователю, обратившемуся в AMD, чтобы ему вернули деньги, потому что купленная Radeon RX 7900 XTX перегревается до 110°С, в возврате отказали. Причина, по словам компании, в том, что данные температуры являются абсолютно нормальными и не мешают использовать видеокарту.

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Ещё одному покупателю с аналогичной проблемой отказали в возврате средств, ссылаясь на то, что коробка с видеокартой была предварительно вскрыта.

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