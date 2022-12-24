Курс лишь на немного выше того, что у ЦБ.

Недавно мы писали, что в связи с резким падением рубля в России начала дорожать электроника. В разных магазинах цены на товары выросли вплоть до 7-15%, а китайская торговая сеть AliExpress тем временем подняла внутренний курс до заоблачных значений, превысив курс ЦБ на 9 рублей. Тем не менее, пару часов назад стало известно, что AliExpress сменил политику в отношении российских покупателей. На момент написания материала курс определяли так:

Мосбиржа – 68,85 руб./$

ЦБ – 72,13 руб./$

AliExpress – 75,82 руб./$

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Учитывая тот факт, что большая часть банков при расчётах в иностранной валютой ориентируются именно на ЦБ, внутренний курс AliExpress выше официального всего лишь на 3,69 руб. Для примера, обычно разница составляет минимум 5-10 руб.

Таким образом, покупать товары дороже 10 тыс. рублей на AliExpress сейчас стало гораздо выгоднее, чем несколькими днями ранее. Сэкономить можно и на более дешёвых покупках, однако уже не так много.

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Напомним, в начале декабря, когда в ЦБ доллар торговался в районе 60 рублей, на AliExpress за него уже просили 71-72 руб. Как будет вести себя курс в дальнейшем, неизвестно, но отметка в 75 руб./$, как сообщали эксперты в области экономики, станет для России идеальным балансом между экспортом и импортом, потому что слишком низкий курс был невыгоден для рынка.