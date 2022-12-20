Разница в нескольких миллионах.

Пару дней назад закончился чемпионат мира по футболу, первое место на котором взяла сборная Аргентины. Весомый вклад в победу принадлежит одному из самых известных футболистов наших времён – Лионелю Месси. Сразу после победы футболист выложил в свой Instagram* несколько фотографий, где он держит золотой кубок. За короткий промежуток времени пост набрал рекордное для соц. сети количество лайков – 58 млн.

реклама

Что любопытно, футболист смог опередить по количеству лайков популярное фото куриного яйца, опубликованное Крисом Годфри в 2019 г. С того момента фото набрало больше 56,1 млн лайков.

Последняя публикация Месси вызвала у публики настолько большой интерес, что фотография даже обогнала недавнюю рекламную интеграцию Криштиану Роналду с компанией Louis Vuitton (41,9 млн лайков).

В описании поста Месси написал, что победа на ЧМ ему долго снилась, и сначала он даже не поверил в успех своей команды. Отдельные слова благодарности футболист выразил своей семье, которая всё это время его поддерживала, а также всей Аргентине. На момент написания материала у Лионеля Месси в Instagram было 402 млн подписчиков. У Роналду, тем временем, 519 млн, в связи с чем он остаётся самым популярным человеком платформы Meta. Отметку в 500 млн футболист взял только в прошлом месяце.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде

*Instagram заблокирован в России. Принадлежит компании Meta, которую в РФ признали экстремистской.