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В США впервые показали новый стратегический бомбардировщик-невидимку B-21 Raider
Прототип уже готов к испытаниям.
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По данным американских СМИ, несколько дней назад Пентагон впервые официально представил новый стратегический бомбардировщик-невидимку B-21 Raider. Утверждается, что церемонию презентации проводил лично министр обороны США Ллойд Остин, который в нескольких словах описал возможности B-21 и рассказал о его будущих перспективах в составе американской авиации.

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Во-первых, B-21 оснащен самым современным оборудованием, о чем мы ещё упомянем ниже, однако по словам Остина, он играет также и стратегическую цель: защиту Америки от возможных угроз путем демонстрации, на что способна авиация США в случае шанса открытого нападения.

Во-вторых, B-21 является стелс-бомбардировщиком шестого поколения, который благодаря отражающему покрытию способен пролететь незамеченным на территорию противника и доставить как обычные снаряды, так и ядерные боеголовки.

Первые реальные испытания бомбардировщика Raider будут проводиться в 2023-м году, а сам он по форме и конструкции напоминает небезызвестный американский бомбардировщик B-2 Spirit, стоимость производства которого выходит за границы одного миллиарда долларов.

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В целях безопасности более детальные характеристики B-21 были засекречены. Известно лишь, что первая эскадрилья из бомбардировщиков будет размещена в штате Южная Дакота на авиабазе Элсуорт. Сейчас в общей сложности планируется постройка 100 моделей стоимостью более 80 млрд долларов.

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#сша #америка #b-21 raider #b-21
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