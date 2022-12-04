Цена указана на пользовательские модели.

Только недавно на рынок вышли новые видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4090, как в китайских торговых точках начали появляться предзаказы на чипы AMD Radeon RX 7900 XT и Radeon RX 7900 XTX. Ожидалось, что компания AMD с новым поколением ускорителей не станет бороться с NVIDIA за первенство по мощности, как это было в прошлый раз, а просто займет свою нишу на рынке и предложит пользователям доступный ценовой сегмент. Тем не менее, по данным китайских СМИ, в местных магазинах начали появляться первые чипы Radeon RX 7900 XT и Radeon RX 7900 XTX, и стоимость у них явно не маленькая.

PowerColor Radeon RX 7900 XT Hellhound – 8 688 юаней (1 236 долларов)

PowerColor Radeon RX 7900 XTX Red Devil – 11 399 юаней (1 622 доллара).

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Стоит учитывать, что указанные цены уже включают все китайские налоги. В Европе, вероятно, если данные карты туда дойдут, они будут стоит чуть дороже из-за высокого НДС.

Что интересно, китайский рынок, скорее всего, в первое время не получит эталонные модели RDNA3, поэтому некоторые розничные продавцы выставили их даже дороже, чем пользовательские: Radeon RX 7900 XT предлагается за 1 425 долларов, а Radeon RX 7900 XTX – за 1 825 долларов.

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Напомним, флагманская модель Radeon RX 7900 XTX, которую чаще всего сравнивают с Ada Lovelace имеет 58 млрд транзисторов, 24Gb памяти GDDR6, 384-битную шину, общую производительность под 61 TFLOPs и частоты на уровне 2,3-2,5 ГГц в зависимости от режима работы.

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