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Kachka За пост начислено вознаграждение
RX 7900 XT и RX 7900 XTX в Китае будут стоить от $1 230, а эталонные модели – ещё дороже
Цена указана на пользовательские модели.
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Только недавно на рынок вышли новые видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4090, как в китайских торговых точках начали появляться предзаказы на чипы AMD Radeon RX 7900 XT и Radeon RX 7900 XTX. Ожидалось, что компания AMD с новым поколением ускорителей не станет бороться с NVIDIA за первенство по мощности, как это было в прошлый раз, а просто займет свою нишу на рынке и предложит пользователям доступный ценовой сегмент. Тем не менее, по данным китайских СМИ, в местных магазинах начали появляться первые чипы Radeon RX 7900 XT и Radeon RX 7900 XTX, и стоимость у них явно не маленькая.

  • PowerColor Radeon RX 7900 XT Hellhound – 8 688 юаней (1 236 долларов)
  • PowerColor Radeon RX 7900 XTX Red Devil – 11 399 юаней (1 622 доллара).

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Стоит учитывать, что указанные цены уже включают все китайские налоги. В Европе, вероятно, если данные карты туда дойдут, они будут стоит чуть дороже из-за высокого НДС.

Что интересно, китайский рынок, скорее всего, в первое время не получит эталонные модели RDNA3, поэтому некоторые розничные продавцы выставили их даже дороже, чем пользовательские: Radeon RX 7900 XT предлагается за 1 425 долларов, а Radeon RX 7900 XTX – за 1 825 долларов.

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Напомним, флагманская модель Radeon RX 7900 XTX, которую чаще всего сравнивают с Ada Lovelace имеет 58 млрд транзисторов, 24Gb памяти GDDR6, 384-битную шину, общую производительность под 61 TFLOPs и частоты на уровне 2,3-2,5 ГГц в зависимости от режима работы.
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#amd #видеокарты #видеокарты amd #rx 7900 xt #rx 7900 xtx
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Bernigan
02:59
Причём тут похожа или нет, что ты блин несёшь? Там чип 3060, повторяю я, полноценный чип 3060, а память уже другое дело, из за памяти чип в другой не превратится
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ахахаxа
02:59
снижалась цена дурик весною рублей на 5 по всей стране
В России может подорожать бензин и дизельное топливо на 30%, в начале 2023 года
Bernigan
02:57
АМД лошня тут орала что эта хня будет стоить 1000$, и всячески уделает Нвидиа, им так АМуда сказала, а тут оказывается хлам впаривают по той же цене, или даже дороже
RX 7900 XT и RX 7900 XTX в Китае будут стоить от $1 230, а эталонные модели – ещё дороже
Сергей Сидоренко
02:56
Зато на диз-топливо поднялись. У нас в Хабаровском крае бензин ~50р, а диз-топливо уже ~76р.
В России может подорожать бензин и дизельное топливо на 30%, в начале 2023 года
ахахаxа
02:53
ну про жкх если написано автором в статье,про плановое повышение каждый год
В России может подорожать бензин и дизельное топливо на 30%, в начале 2023 года
ахахаxа
02:51
весной 2022г как только началась СВО,так снизились цены на бензин в России.Статистика 2021г тут никакой роли вообще неиграет
В России может подорожать бензин и дизельное топливо на 30%, в начале 2023 года
abdulla
02:42
в среднем будет больше чем 9%. Скорее 12-13% набежит. Нормальный результат с учётом того, что зен4 смог только нагнать 12ое поколение.
Core i5-13500 превосходит Core i5-12500 более чем на 50 процентов
Abril Maya
02:41
Цены на всё будут подныматься всегда.
В России может подорожать бензин и дизельное топливо на 30%, в начале 2023 года
Danil Shtern
02:33
как разница в сто долларов между хт и хтх превратилась в 400? ценв это всегда спрос/предложение, не будет спроса ( а кому она нужна за 1600? ) цена упадет
RX 7900 XT и RX 7900 XTX в Китае будут стоить от $1 230, а эталонные модели – ещё дороже
industria
02:32
101 это космос, заявлять что космос твой - это очень сильно.
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