Первые тестировщики: "Это ужасный антипотребительский ход со стороны NVIDIA".

Пару месяцев назад стало известно, что NVIDIA планирует выпустить обновленную GeForce RTX 3060 с 8Gb памяти GDDR6X. Вместо того чтобы назвать карту GeForce RTX 3050 Ti и тем самым снизить ее стоимость, идеально вписав процессор в существующую линейку видеокарт Ampere, в NVIDIA решили ничего не менять, а цену оставить примерно такой же. Как смогли выяснить эксперты Hardware Unboxed, которые приобрели и протестировали новый чип, с их точки зрения GeForce RTX 3060 8Gb – это ужасный антипотребительский ход.

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В тестах в разрешении 1080p разница между RTX 3060 8Gb и RTX 3060 12Gb достигает 17% производительности в пользу последней. Утверждается, что новый чип существенно слабее старого из-за того, что снижение количества памяти на 4Gb повлекло необходимость изменения ширины шины (со 192-бит до 128-бит). Вследствие этого пострадала пропускная способность карты, напрямую влияющая на производительность в играх. Чтобы тестирование вышло максимально объективным, на обоих картах запустили 12 разных игр и по каждой составили средний fps.

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По словам экспертов, новая модель могла бы найти своего покупателя только в том случае, если бы ее назвали RTX 3050 Ti, а цену бы снизили на 20-60 долларов. Зная, что большинство геймеров покупают средне-бюджетные чипы именно для 1080р, снижение производительности на 17% вряд ли хорошо скажется на продажах карты в будущем.

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