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В Латвии предлагают закрыть небо над западными областями Украины при помощи ПВО НАТО
И таким образом избежать дальнейшей эскалации.
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15 ноября от радио ZET впервые стало известно, что в Польше в районе села Пшеводув упали две ракеты, в результате чего произошёл взрыв зерносушилки. Кроме того, когда на место прибыли спасатели, выяснилось, что погибли два человека. Как отметили в Минобороны РФ, обломки от ракет не являются российскими.

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Ожидалось, что после инцидента Польша воспользуется статьей 4 Устава НАТО, которая предполагает обсуждение с союзниками возможностей повторных атак и оценку рисков. В конце концов Польша решила повременить, а президент Анджей Дуда заявил, что инцидент оказался не более чем случайным совпадением обстоятельств, а не целенаправленной атакой на границы одной из стран-участниц НАТО, поэтому ни статья 4, ни статья 5 Устава альянса в данном случае не применимы.

Тем не менее, официальные лица из разных стран предлагают хоть как-то отреагировать на инцидент. Например, министр обороны Латвии Артис Пабрикс предложил закрыть часть неба над западным областями Украины с помощью ПВО НАТО, дабы избежать жертв в дальнейшем. По словам министра, инцидент в Польше действительно заслуживает внимания: повторения чего-то такого в будущем допустить категорически нельзя.

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Сам Дуда, как и президент США Джо Байден, твёрдо уверен, что упавшие ракеты принадлежали украинским системам ПВО, размещённым недалеко от границы с Польшей.
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#нато #латвия
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