15% опрошенных затруднились ответить.

В связи с тем, что спустя несколько месяцев параллельный импорт в России продолжает успешно работать, обеспечивая граждан техникой и другими необходимыми вещами, банк "Открытие" решил узнать, какие надежды россияне полагают на дальнейшее развитие IT-сектора в России, и верят ли они в импортозамещение всех западных технологий, которые были утрачены после ухода иностранных компаний с рынка РФ. Результаты опроса следующие:

75% россиян твёрдо ответили, что импортозамещение сможет сделать так, чтобы потеря западных технологий не перешла в стадию критической проблемы

15% ответить на это затруднились, а 10% уверены, что никакое импортозамещение в IT-секторе не сработает

60% опрошенных рассказали, что верят в способность импортозамещения преодолеть санкционный барьер; 15% надеются исключительно на параллельный импорт из других стран

Относительно сроков мнения разделились: на полное замещение западных технологий 36% россиян дают два года; 31% – пять лет; 18% – шесть и более лет, а 5% считают, что это не произойдёт никогда

39% ответили, что дефицит кадров в российской IT-сфере невозможен

Качество IT-специалистов из России сами россияне также в среднем оценивают высоко (50% опрошенных); 36% сказали, что он средний, а 7% назвали его низким по сравнению с другими государствами

Наибольшее количество людей за предоставление IT-специалистам отсрочек от армии выступает в Москве и Московской области (около 71%); не поддерживают выдачу отсрочек программистам в Сибири (только 20% голосов "за")

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