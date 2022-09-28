В Samsung делают ставку на раздвижные дисплеи.

С недавнего времени компания Samsung, выпустив на рынок необычные смартфоны Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip, всерьёз заинтересовалась технологиями складных и раздвижных экранов. В частности, ещё один новый образец показал во время конференции Intel Innovation 2022 CEO Samsung Display Дж. С. Чой. По словам директора, в своих руках он держал первый в мире раздвижной ПК с гибким дисплеем, рабочую площадь которого (экран) можно увеличить с 13" до 17". Несмотря на то, что новинка по всем параметрам и характеристикам напоминает планшет, в Samsung её всё равно называют именно компьютером. Возможно, тому есть какая-то причина.

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В дополнение к устройству компания Intel продемонстрировала, что оно уже полноценно работает с программным обеспечением Unison. На раздвижном ПК можно играть в игры, выполнять задачи в графических редакторах и просто сидеть в интернете с помощью предустановленных браузеров.

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В Samsung не уточняют, когда новинка выйдет на рынок, и выйдет ли вообще. Также неизвестной осталась её конечная стоимость. Стоит обратить внимание на то, что, как правило, устройства такого типа стоят не мало. Например, за Galaxy Z Fold в американской рознице сейчас просят $1299, а за Galaxy Z Flip – $525.

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