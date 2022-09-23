"Не было бы счастья, да несчастье помогло".

Уже несколько раз за последние месяцы президент РФ Владимир Путин рассказывал, как иностранные санкции помогают развиваться отечественным производителям. По его словам, они буквально идут на пользу. Наглядный случай, подтверждающий это утверждение, сообщил недавно Путин, случился в сфере гражданской авиации, когда было обнаружено, что Россия почти не занималась развитием собственных двигателей с советских времён.

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Другое дело – сейчас, когда все западные компании ушли из РФ и забрали с собой авиадвигателей для гражданской авиации. В ходе встречи с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальными партнерами президент рассказал, что летать на зарубежных самолётах в России будут ещё максимум три года, а то и меньше, ведь на замену им есть отечественные "машины". Они не такие конкурентноспособные и достаточно малоизвестные, однако они есть; их просто нужно тиражировать и постоянно улучшать по качеству.

Утверждается также, что дело не касается боевой авиации. По мнению президента, двигатели для истребителей и бомбардировщиков РФ производит самые лучшие, аналогов им в мире нет.

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Кроме того, Путин подтвердил, что Минтранс оставил на территории РФ некоторые самолёты, взятые в лизинг (временное использование).

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