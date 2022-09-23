Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
Путин: санкции в сфере авиадвигателей помогли отечественным производителям выйти на рынок
"Не было бы счастья, да несчастье помогло".
рекомендации
3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

Уже несколько раз за последние месяцы президент РФ Владимир Путин рассказывал, как иностранные санкции помогают развиваться отечественным производителям. По его словам, они буквально идут на пользу. Наглядный случай, подтверждающий это утверждение, сообщил недавно Путин, случился в сфере гражданской авиации, когда было обнаружено, что Россия почти не занималась развитием собственных двигателей с советских времён.

реклама

Другое дело – сейчас, когда все западные компании ушли из РФ и забрали с собой авиадвигателей для гражданской авиации. В ходе встречи с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальными партнерами президент рассказал, что летать на зарубежных самолётах в России будут ещё максимум три года, а то и меньше, ведь на замену им есть отечественные "машины". Они не такие конкурентноспособные и достаточно малоизвестные, однако они есть; их просто нужно тиражировать и постоянно улучшать по качеству.

Утверждается также, что дело не касается боевой авиации. По мнению президента, двигатели для истребителей и бомбардировщиков РФ производит самые лучшие, аналогов им в мире нет.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Кроме того, Путин подтвердил, что Минтранс оставил на территории РФ некоторые самолёты, взятые в лизинг (временное использование).
Источник.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#санкции #путин #владимир путин
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Куда направилось зерно из Украины, и почему европейские фермеры оказались на грани разорения
Toyota закрывает завод в Санкт-Петербурге и сокращает часть сотрудников российского офиса
Ericsson опровергла возврат к поставкам оборудования в Россию
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Американские ракеты AGM-88 HARM не прижились на украинском МиГ-29 и показали нулевую эффективность
124
Майнеры продолжают добывать криптовалюту себе в убыток, не окупается даже розетка
89
AMD официально скинула цены на видеокарты: Radeon RX 6600XT – 14 000р, а Radeon RX 6900ХТ – 41 000р
21
Биткоин и Эфир ушли на дно, а эксперты заговорили о приближении криптозимы и падении ВТС до $12 000
22
Европа начинает отказываться от товаров из Китая
18
После анонса GeForce RTX 4090 цены на видеокарты NVIDIA в РФ пошли вниз, а скидки достигли 20%
14
Более 80% российских родителей поддерживают запрет на использование смартфонов на уроках
2
Прошла неделя с перехода Ethereum на Proof of Stake
10
Крупнейший магазин Британии зарегистрировал 13 видеокарт RTX 4000 и назвал цены каждой из них
3
NVIDIA против геймеров – почему владельцы GeForce RTX 30 не получат DLSS 3.0 и чем ответит Лиза Су
18
Попытка обновиться до Windows 11 22H2 выдаёт ошибку 0x800f0806
2
В Китае можно купить GeForce RTX 4090 всего за 56 долларов
5
NVIDIA была вынуждена переработать системы охлаждения и питания для видеокарт GeForce RTX 40 FE
2
Nvidia: видеокарты RTX 3000 и RTX 4000 больше не будут дешеветь с течением времени
32
Технология дополненной реальности позволяет ускорить сборку Су-57
470
NVIDIA раскрыла дизайн печатной платы GeForce RTX 4090 Founders Edition
+
Разработка российской АКПП обойдётся в 30 млрд рублей, а полного привода — в 20 млрд рублей
18
Выпущен AMD Adrenalin Edition 22.9.1 с поддержкой открытой беты Call of Duty: Modern Warfare II
+
Испанский ритейлер опубликовал списки моделей GeForce RTX 4090 с их ценами
10
Переходники для старых блоков питания и новых видеокарт NVIDIA RTX 40 имеют слабый запас прочности
9

Популярные статьи

О худших операционных системах
109
Покупаем видеокарту NVIDIA правильно – как не переплатить 15 000р, и почему не нужно брать бренды
28
Продолжение параллельной реальности производителей железа
84
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS520
8
Мои впечатления от игры Dead Space 2. Часть 1
5
Тестируем Windows 11 версии 22H2 — разочаровывающие итоги года развития
+
Мои впечатления от игры Dead Space 2. Часть 2
+

Сейчас обсуждают

Dmitry Mitry
15:19
"не удалось организовать стабильные поставки в Россию нужных комплектующих"? Про корабли японцы не слышали? Загружаешь корабль в Японии, выгружаешь в Владивостоке.
Toyota закрывает завод в Санкт-Петербурге и сокращает часть сотрудников российского офиса
Вежливый_Krab
15:19
пусть тут будет. это как копыто редкого краснокнижного позвоночного.
Технология дополненной реальности позволяет ускорить сборку Су-57
ЁЖИKвТUМАНE
15:19
Технология дополненной реальности позволяет ускорить сборку Су-57
Stupid Miner
15:18
Красава
Технология дополненной реальности позволяет ускорить сборку Су-57
Майню в долгосрок
15:18
повесь в фоторамку и знай кто тебя в инэтэ чморит.рука дьявола
Технология дополненной реальности позволяет ускорить сборку Су-57
ЁЖИKвТUМАНE
15:17
вот про эту:
Технология дополненной реальности позволяет ускорить сборку Су-57
Вежливый_Krab
15:16
Технология дополненной реальности позволяет ускорить сборку Су-57
Adam Smith
15:16
ты дурак?))) вопрос то серьезный Настоящий скандал разразился в украинской армии, которая выдает “бывшую в употреблении” зимнюю форму. Солдаты роты ВСУ начали размещать в Интернете “новую” форму и ут...
Технология дополненной реальности позволяет ускорить сборку Су-57
Сева Шевченко
15:16
Не тявкай, сука. (по твоим словам)
Технология дополненной реальности позволяет ускорить сборку Су-57
Вежливый_Krab
15:15
форму союзники уже поставляют. ну и форма это не сампопальный броник Россияне депортировали от 900 000 до 1,6 млн украинцев, - представитель США в ООН
Технология дополненной реальности позволяет ускорить сборку Су-57
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем