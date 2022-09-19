Лишнюю тысячу рублей на больших покупках сэкономить можно.

Сегодня утром маркетплейс AliExpress снизил внутренний курс доллара к рублю, по которому высчитываются все цены для россиян, тем самым дав возможность неплохо экономить не больших покупках. Так, если неделю назад магазин обслуживал клиентов по курсу 71 руб./$, то теперь курс заметно ниже: всего 68 руб./$. Так или иначе, это снижение не позволит экономить много на маленьких покупках, однако при оплате свыше $300 неделю назад пришлось бы отдать около 21 300 рублей. Сейчас – ровно 20 тыс. рублей.

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Стоит отметить, что цены упали везде, кроме раздела Tmall, который является исключительно российским ответвлением AliExpress. Там цены изначально рассчитываются в рублях, а не в долларах, поэтому положение иностранных валют на стоимость товаров никак не влияет.

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Напомним, после того как в апреле курс доллара к рублю в ЦБ подскочил до 92 руб./$, а на AliExpress товары сильно подорожали, курс начал постепенно падать и в середине лета достиг рекордных за последние несколько лет значений. Спустя некоторое время после этого он вернулся к диапазону 60-62 руб./$. В правительстве РФ тем временем заявляют, что наиболее комфортным курсом как для экспортёров, так и для импортёров, будет 70 руб./$.