Видеокарты попросту перестали интересовать майнеров.

Сегодня случилось долгожданное событие, которое практически полностью ликвидировало майнинг в сети Ethereum – криптовалюта перешла с протокола Proof Of Work (PoW) на Proof Of Stake (PoS). Если описать это кратко, то теперь майнеры не смогут получать прибыль за счёт мощностей большого количества видеокарт, что, безусловно, уже повлияло на их рыночную стоимость. Как известно, последние полгода они медленно дешевеют, и за это время порог рекомендованных цен многими моделями был преодолён. Как сообщает портал Wccftech, из-за слияния ETH Merge ускорители стали стоить ещё меньше.

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Три основных фактора повлияли на ситуацию таким образом, что флагманская карта поколения Ampere GeForce RTX 3090 Ti сегодня стоит чуть меньше $1 тыс. ($2 тыс. по MSRP).

Геймеры перестали покупать видеокарты в ожидании нового аппаратного обеспечения

Наполнился рынок подержанных видеокарт

В краткосрочной перспективе пользователям выгоднее покупать б/у карты

Таким образом, на момент написания материала мы имеем примерно следующую картину:



Рыночная стоимость Рекомендованная цена Разница RTX 3090 Ti $999 $1 999 -$1 000 RTX 3070 8Gb $519 $499 +$19 RX 6800XT $579 $649 -$69 RX 6700XT $359 $480 -$121 RX 6600 $229 $339 -$110

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