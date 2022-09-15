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Kachka За пост начислено вознаграждение
На фоне перехода Эфира на PoS рыночная стоимость RTX 3090 Ti упала ниже $1 000
Видеокарты попросту перестали интересовать майнеров.
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3060 ASUS дешевле 40 тр

Сегодня случилось долгожданное событие, которое практически полностью ликвидировало майнинг в сети Ethereum – криптовалюта перешла с протокола Proof Of Work (PoW) на Proof Of Stake (PoS). Если описать это кратко, то теперь майнеры не смогут получать прибыль за счёт мощностей большого количества видеокарт, что, безусловно, уже повлияло на их рыночную стоимость. Как известно, последние полгода они медленно дешевеют, и за это время порог рекомендованных цен многими моделями был преодолён. Как сообщает портал Wccftech, из-за слияния ETH Merge ускорители стали стоить ещё меньше.

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Три основных фактора повлияли на ситуацию таким образом, что флагманская карта поколения Ampere GeForce RTX 3090 Ti сегодня стоит чуть меньше $1 тыс. ($2 тыс. по MSRP).

  • Геймеры перестали покупать видеокарты в ожидании нового аппаратного обеспечения
  • Наполнился рынок подержанных видеокарт
  • В краткосрочной перспективе пользователям выгоднее покупать б/у карты

Таким образом, на момент написания материала мы имеем примерно следующую картину:


 Рыночная стоимость Рекомендованная цена Разница
RTX 3090 Ti $999 $1 999 -$1 000
RTX 3070 8Gb $519 $499 +$19
RX 6800XT $579 $649 -$69
RX 6700XT $359 $480 -$121
RX 6600 $229 $339 -$110
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3080 Gigabyte за 70 с началом
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Источник.

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