Если точнее, 44,1% не видят никакой разницы.

С момента ухода из России первых иностранных компаний прошло уже более 7 месяцев. За это время в поставках ключевых товаров многое изменилось: какие-то остались, какие-то исчезли наполовину, а какие-то – полностью. Узнать, как к продукции иностранных компаний и к ним самим относятся россияне, взялись специалисты платформы Webbankir, опросив 1500 человек из всех областей РФ. Как всегда, короткие результаты в списке ниже:

44,1% россиян в принципе не сожалеют о том, что какая-либо компания ушла с рынка

Самая заметная потеря – мебельная компания IKEA, знаменитая низкими ценами, огромной доступностью и неплохим качеством

Об уходе Samsung сожалеют 23,8% опрошенных

Об уходе Adidas – 17,3%

15,8% и 15,3% россиян скучают по продукции Apple и Coca-Cola

Ещё 8,9% опрошенных не хватает фастфуда McDonald’s

83% практически не заметили, что их жизнь как-то изменилась, когда транснациональные компании начали уходить

36,8% респондентов заявили, что они чувствуют недостачу автомобилей и автомобильных комплектующих из-за того, что основные поставщики из стран Запада ввели санкции

28,4% россиян заметили, что в аптеках стало значительно меньше лекарств

О снижении ассортимента электроники заявили всего 22,3% людей

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Стоит отметить, что, хотя многие компании действительно приняли решение уйти, о полном прекращении работы пока речи не идёт. Например, в "подвешенном" состоянии сейчас находятся Samsung и Apple.