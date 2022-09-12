С момента ухода из России первых иностранных компаний прошло уже более 7 месяцев. За это время в поставках ключевых товаров многое изменилось: какие-то остались, какие-то исчезли наполовину, а какие-то – полностью. Узнать, как к продукции иностранных компаний и к ним самим относятся россияне, взялись специалисты платформы Webbankir, опросив 1500 человек из всех областей РФ. Как всегда, короткие результаты в списке ниже:
- 44,1% россиян в принципе не сожалеют о том, что какая-либо компания ушла с рынка
- Самая заметная потеря – мебельная компания IKEA, знаменитая низкими ценами, огромной доступностью и неплохим качеством
- Об уходе Samsung сожалеют 23,8% опрошенных
- Об уходе Adidas – 17,3%
- 15,8% и 15,3% россиян скучают по продукции Apple и Coca-Cola
- Ещё 8,9% опрошенных не хватает фастфуда McDonald’s
- 83% практически не заметили, что их жизнь как-то изменилась, когда транснациональные компании начали уходить
- 36,8% респондентов заявили, что они чувствуют недостачу автомобилей и автомобильных комплектующих из-за того, что основные поставщики из стран Запада ввели санкции
- 28,4% россиян заметили, что в аптеках стало значительно меньше лекарств
- О снижении ассортимента электроники заявили всего 22,3% людей
реклама
Стоит отметить, что, хотя многие компании действительно приняли решение уйти, о полном прекращении работы пока речи не идёт. Например, в "подвешенном" состоянии сейчас находятся Samsung и Apple.