Каждый может выиграть 4 месяца бесплатной электроэнергии.

На прошлой неделе стало известно, что на Великобританию надвигается энергетический кризис: мэр Лондона Садик Хан в конце прошлого месяца заявил, что резкое повышение счетов за электричество может привести страну к национальной катастрофе. Незадолго после этого газета The Telegraph написала, что недальновидная политика в сфере энергетики может поставить Британию в тяжёлую экономическую ситуацию. Тем временем в Британии скорее всего закроются 6 из 10 предприятий, что подтверждает всё выше сказанное.

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Сегодня утром стало известно, что в Британии появился новый аттракцион под названием "Колесо фортуны". Вернее, если быть точным, аттракцион старый, и проводится он во всё том же шоу "This Morning", однако в него добавили новый приз. Теперь кроме денег и всего прочего разыгрывают оплату счетов за электричество в течение последующих 4 месяцев.

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Отмечается, что победитель наравне с 1 тыс. фунтов стерлингов мог выбрать и альтернативный вариант – оплату электроэнергию за 4 месяца зимы. Стоит отметить, что с 1 октября максимальная сумма за электричество составит £3549 в год, поэтому оба варианта кажутся примерно одинаковыми, а, учитывая, что далеко не каждый житель Британии платит максимальную сумму, денежный приз для многих станет даже выгоднее.

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