Теперь их не раскупают за секунды.

По стечению обстоятельств, своё новое поколение игровых приставок компания Sony выпустила в крайне неблагоприятное время: вначале человечество потрясала пандемия COVID-19, а после неё резко наступил дефицит полупроводниковой продукции, без которой производство консолей остановилось на очень долгое время. Естественно, с определённой периодичностью PlayStation 5 появлялись в магазинах, но не дольше, чем на несколько минут.

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Одним из самых важных факторов, вследствие которого многие геймеры так и не увидели PS5 с ноября 2020 г., стал тот факт, что Sony поздно спохватилась и заняла далеко не первые места в очереди на поставку дефицитных полупроводников, из-за чего основная их партия вначале шла к таким гигантам, как Nvidia или AMD, а уже после в ограниченном количестве доходила до Sony.

Стоит отметить, что теперь ситуация коренным образом изменилась. Если вначале рынок постепенно наполнялся приставками Xbox Series S и Nintendo Switch OLED, видеокартами RTX 3000 и RX 6000, то теперь очередь подошла к Sony PlayStation 5. По данным портала The Verge, сегодня консоль можно купить тогда, когда мысль об этом покупателю пришла в голову, что ещё несколько месяцев назад казалось бы невиданной роскошью.

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Отмечается, что Sony изо всех сил пыталась разместить PlayStation 5 на полках магазинов ещё в феврале. Тем не менее, достаточных запасов компания смогла достичь только к концу августа. Примечательно, что с момента запуска нового поколения Sony продала больше PS4, чем PS5.

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