А биткоин неожиданно для всех упал.

В середине 2021 г. новозеландская студия Phat Loot загорелась идеей пополнить коллекцию игр серии Pokémon новым проектом собственного производства. После перерасчёта выяснилось, что у компании не так много свободных средств, чтобы позволить себе целую ММО-игру, поэтому было принято решение обратиться к платформе Kickstarter, где с помощью краудфандинга (добровольных донатов от пользователей) за короткий период удалось собрать аж $528 тыс.

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К сожалению, даже этой суммы компании не хватило: сотрудникам не выплачивали зарплату, в студии были замечены переработки, а разработка шла медленно, в связи с чем основатель и глава Phat Loot Джошуа Грант нашёл "гениальное" решение – вложить всю сумму в криптовалюту. По его словам, долгое время студия зарабатывала неплохие деньги на разнице курсов, до тех пор, пока весной 2022 г. криптовалютный рынок не ушёл на дно.

Сообщается, что ситуация в студии сейчас настолько критическая, что разработка проекта полностью остановлена до лучших времён. Тем не менее, руководители не унывают: они надеются, что в скором времени биткоин вновь поднимется выше $45-50 тыс., а вслед за ним Phat Loot вернёт все средства обратно.

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"Акционеры" новой ММО от ситуации не в восторге. Некоторые инвесторы из более 3 тыс. человек уже начали просить вернуть им средства, а один из вкладчиков заявил, что фактически студия проиграла их деньги в азартную игру, с чем сложно спорить, учитывая обстоятельства.

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